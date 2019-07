00:34 Uhr

Vor den Ferien: Segen für alle Fahrzeuge

Pfarrer Hans Fischer segnete in Diedorf kleine und große Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrzeuge.

Besondere Aktion in der Pfarrei Herz Mariä

Ferienzeit ist Urlaubszeit und damit ist wie in jedem Sommer ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit den dazugehörigen Risiken verbunden. Das nahm die katholische Pfarrei Herz Mariä zum Anlass, die Gemeindemitglieder und ihre Fortbewegungsmittel durch eine Fahrzeugsegnung unter den besonderen Schutz Gottes zu stellen.

In seiner der Segnung vorangehenden Predigt ging Pfarrer Hans Fischer unter anderem auf die neueren Entwicklungen im Straßenverkehr ein wie die E-Mobilität mit ihrer Mischung aus Geräuschlosigkeit und Geschwindigkeit. In Anbetracht von zunehmender Rücksichtslosigkeit wie etwa Handyaufnahmen von Unfällen wies Pfarrer Fischer eindringlich auf das Motto der nach der Messe verteilten Christophoros-Plaketten hin: „Sei auch du Christ(ophoros) auf der Straße“, sei also hilfreich und rücksichtsvoll.

In einem anschließend vorgetragenen Gedicht von Engelbert Hofer wurde aus der Sicht des St. Christophoros geschildert, wie mühsam und anstrengend das Leben als Schutzpatron der Autofahrer geworden sei, weshalb der Heilige schließt: „Fahrt mit dem Rad oder geht zu Fuß!“ Da der Alltag aber ohne die diversen Verkehrsmittel nicht funktionieren würde, hatten sich rund um die Kirche zahlreiche kleine und große Besitzer der unterschiedlichsten Gefährte eingefunden: Kinderroller, Fahrräder, Motorräder, Autos, Rollatoren, kurzum alles, was Räder hatte, erhielt den christlichen Segen.

Damit verbunden war der auf der Plakette aufgedruckte Wunsch an alle Fahrenden: „Komm heil an!“ (chin)

