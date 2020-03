11:46 Uhr

Vorfahrt missachtet: 49-Jährige nach Unfall bei Oberschöneberg leicht verletzt

Zwischen Saulach und Oberschöneberg hat es am Montag gekracht. Eine 49-Jährige ist nach einem Unfall bei Oberschöneberg leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Montag gegen 12.15 ein 31-jähriger Audi-Fahrer von Saulach Richtung Oberschöneberg und missachtete an der Kreuzung zur Staatsstraße 2027 das Vorfahrtszeichen 206. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer 49-jährigen Kia-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 20 000 Euro. Die Kia-Fahrerin kam leicht verletzt vorsorglich in die Uniklinik nach Augsburg. (kinp)

