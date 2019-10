31.10.2019

Vorfreude bei der AWO auf den Neubau

In Stadtbergen haben die Arbeiten für die neue Geschäftsstelle des AWO-Bezirksverbands begonnen. Auch für die Anwohner ändert sich etwas. Wie das neue Gebäude aussehen soll und was es kostet

In Stadtbergen sind schon die ersten Bagger vorgefahren, Bauzäune rund um das Gebäude der Arbeiterwohlfahrt verraten es ebenfalls: Hier entsteht das neue Verwaltungsgebäude des AWO-Bezirksverbands Schwaben. Anstelle des rund 70 Jahre alten Gebäudes in der Sonnenstraße wird ein modernes, lang gestrecktes Haus entstehen. Erste Arbeiten haben bereits Ende Oktober begonnen, erwarteter Einzug ist im Sommer 2021.

Erste Kanal- und Erdarbeiten haben bereits begonnen. Im Anschluss daran folgen die ersten Teilabbrucharbeiten am höheren Gebäude, der früheren Hauswirtschaftsschule mit Sitzungssaal oben, Küche und Aula. Zwischen Januar und März kommenden Jahres muss der östliche Gebäudetrakt mit Speisesaal und großem Besprechungsraum weichen, bevor je nach Witterung ab März die Arbeiten für den Neubau ab Frühjahr 2020 bis Mai 2021 hinter dem jetzigen lang gestreckten Gebäudeteil mit rund 50 Arbeitsplätzen folgen. Der Neubau des Gebäudes orientiert sich am aktuellen AWO-Haus und wird mit einem Obergeschoss in etwa gleich hoch bleiben. Zwischen Mai bis Juni 2021 ist der Umzug der Büros vom Alt- in den Neubau geplant, bevor ab Herbst/Winter 2021/2022 der restliche Abbruch der jetzigen Geschäftsstelle erfolgt – der Anbau eines „Mittelkopfes“ nach Westen an die neue Geschäftsstelle und folgend die Neugestaltung der Außenflächen.

AWO-Schwaben Präsidiumsvorsitzender Heinz Münzenrieder freut sich über den Neubau: „Das in den Nachkriegsjahren mit einfachsten Mitteln von Alois Strohmayr senior gebaute und dann mehrfach umgestaltete heutige Verwaltungsgebäude der AWO Schwaben platzt aus allen Nähten und ist in jeder Hinsicht vollkommen veraltet.“ Das alte Gebäude bot Platz für rund 60 Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Cafeteria und Tiefgarage mit zwölf Stellplätzen. Für Münzenrieder ist es die richtige Zeit, nicht nur die Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen und Kliniken modern zu gestalten und technisch auf den neuesten Stand zu bringen – auch an den Stadtberger Verbandssitz müsse gedacht werden.

Vor dem Neubau werden 31 Stellplätze stehen, die in den Außenanlagen eingebettet sind – am Haupteingang entsteht eine Terrasse. Das Gebäude wird mit Vollwärmeschutz, Wärmepumpe und Solaranlage erstellt. 2470 Quadratmeter misst das Areal, wovon auf etwa 870 Quadratmetern Büroflächen entstehen. Das Volumen, der umbaute Raum, beträgt 1900 Kubikmeter. Alles in allem belaufen sich die Baukosten auf rund sieben Millionen Euro. Die Planung für das neue AWO-Gebäude hat das Architekturbüro Höss, Amberg und Partner übernommen. Die Projektleitung und Steuerung der Baumaßnahme übernehmen der Stadtberger Architekt Alois Strohmayr junior.

Während der mehrjährigen Bauphase müssen Anwohner zeitweise mit Baulärm, Staubbelastung und beschränkten Parkverhältnissen rechnen. Der Vorstand ist bemüht, die Beeinträchtigungen und Störungen so gering wie möglich zu halten. Entsprechend werden interimsmäßige Parkplätze geschaffen und Ruhezeiten in der Nacht und an Wochenenden eingehalten. Um den anfallenden Staub zu verringern, werde zusätzlich bewässert, versichert der AWO-Vorstand.

Von dem Neubau sollen auch die Anwohner profitieren, verspricht Vorsitzender Wolfgang Mayr-Schwarzenbach: „Das neue Gebäude mit modernen Ansichten passt sich städtebaulich sehr gut in die Umgebung ein.“ Zudem gebe es künftig mehr Stellplätze sowie ausreichend Parkplätze für Mitarbeitende und Gäste. Ebenso verringern sich durch die neue Technik die Emissionswerte. Grund sind die Fenstertechnik und hoch gedämmte Außenbauteile. (AL)

