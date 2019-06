Waldheil-Schützen haben neue Könige

Der Naturgarten in Gessertshausen feiert am Wochenende den 20. Geburtstag

Meitingen

Meitinger sucht ein Zuhause für sein kleines Haus auf Rädern

Plus Max Eller aus Meitingen will in sein Häuschen auf Rädern einziehen. Doch dafür braucht er eine Baugenehmigung. Die zu bekommen ist nicht leicht.