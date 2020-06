18:25 Uhr

Wandert die Gersthofer Kirchweih künftig ins "Loch"?

Plus Auf dem Festplatz in Gersthofen wird nicht mehr gefeiert. Nun sucht die Stadt Alternativen. Ein potenzielles Gelände steht bald nicht mehr zur Verfügung.

Von Christoph Frey

Jetzt ist es amtlich: Die Stadt Gersthofen bläst die Kirchweih im Herbst endgültig ab. Das sagte Bürgermeister Michael Wörle am Mittwochabend im Stadtrat. Diese Entscheidung ist jetzt mit Blick auf die Bestimmungen wegen der Corona-Pandemie gefallen. Damit ist auch klar: Für die Kirchweih wird es keine Abschiedsvorstellung mehr auf dem Gersthofer Festplatz geben.

Denn das Veranstaltungsgelände im Süden der Stadt, auf dem derzeit ein Autokino gastiert, steht ab dem Frühjahr nicht mehr zur Verfügung. Dort baut dann der Landkreis das neue Paul-Klee-Gymnasium.

Wo die Kirchweih 2021 und weitere große Veranstaltungen stattfinden können, darüber will der Gersthofer Stadtrat möglicherweise schon bis Mitte Juli entscheiden. Bereits in der kommenden Woche sollen im zuständigen Ausschuss die Beratungen beginnen.

Einstimmig hat der Stadtrat am Mittwochabend einen Antrag der CSU befürwortet, jetzt zügig in die Entscheidungsfindung einzusteigen. Die CSU hat auch einen klaren Favoriten für die Festplatznachfolge. Die Stadt benötige „kurzfristig und zunächst vorübergehend“ eine „bezahlbare Alternative“. Dazu eigne sich derzeit nur die sogenannte Potenzialfläche im Herzen der Stadt – besser bekannt als „Gersthofer Loch“.

"Loch": Aufenthaltsqualität im Herzen von Gersthofen soll erhöht werden

Für knapp 20 Millionen Euro hat die Stadt das 7000 Quadratmeter große Areal, um das sich in der Vergangenheit harte politische Auseinandersetzungen drehten, Anfang des Jahres gekauft. Das Bündnis aus Freien Wählern, SPD, Grünen, WIR und Pro Gersthofen, das im Stadtrat die Mehrheit hat, will auf der Nordseite des Grundstücks eine moderate Bebauung zulassen, in der Hauptsache soll daraus ein öffentlicher Platz mit Gastronomie werden, der die Aufenthaltsqualität im Herzen von Gersthofen erhöht. So steht es zumindest in dem Positionspapier, das die Partner unterzeichnet haben.

Doch das ist Zukunftsmusik. „Es ist noch ein Loch“, betonte CSU-Fraktionssprecher Frank Arloth, als er im Stadtrat den Antrag seiner Fraktion begründete. Nach den Vorstellungen der CSU sollen im Loch im kommenden Jahr Kirchweih, Stadtfest und das wegen Corona verschobene Gautrachtenfest anlässlich der 100. Geburtstages des Heimatvereins stattfinden. Selbstverständlich müsse die Verwaltung auch Alternativen vorschlagen.

Alternatives Gelände zum Festplatz in Gersthofen gesucht

Die Suche nach einem neuen Festplatz beschäftigt die Stadt schon länger. Ursprünglich war eine Fläche östlich der Donauwörther Straße und nördlich des Feuerwehrhauses ins Auge gefasst worden. Die Stadt hatte wegen eines Kaufs angefragt, aber die Eigentümer hatten kein Interesse, Flächen zu verkaufen. Daher fasste man eine andere Fläche ins Auge: Das neue Festgelände sollte nun ganz im Norden des geplanten Baugebiets „Nördlich der Thyssenstraße“ geschaffen werden.

Begrenzt würde das rund 27.300 Quadratmeter große Areal von der Bundesstraße 2 im Westen, dem Verkehrsknoten Gersthofen Nord („Los-Angeles-Ring“) und der Donauwörther Straße im Osten. In unmittelbarer Nachbarschaft des Areals würden dann auch die Wendeschleife für eine Straßenbahn sowie Park-and-Ride-Plätze liegen. Doch auch gegen diese Pläne gibt es Widerstände.

Gasthof Zum Strasser wird bald wieder öffnen

Sollten die Gersthofer Feste tatsächlich zumindest vorübergehend ins Loch wandern, lägen sie in unmittelbarer Nachbarschaft des Gasthofes Zum Strasser. Die städtische Immobilie am Rathausplatz ist derzeit verwaist, der neue Wirt steht aber schon fest (wir berichteten). Im August soll Sebastian Kahl aufsperren. Der ehemalige Food and Beverage Manager des Hotels Drei Mohren Augsburg will in der Traditionswirtschaft im Herzen Gersthofens gut bürgerliche Küche bieten – allerdings mit modernen Akzenten – und so für mehr Leben rund um den Rathausplatz sorgen.

Die vorherigen drei Pächter im mit Millionenaufwand umgebauten Strasser haben aufgegeben, weshalb die Stadtratsgruppierung „Bewegung Zukunft“ fordert, die Stadt solle den Strasser auch als eine Art Kantine für Mitarbeiter nutzen, indem sie das Mittagessen städtischer Bediensteter dort bezuschusst. Andere Firmen könnten sich diesem Vorbild anschließen, so Stadtrat Max Lenz.

Bürgermeister Michael Wörle (parteilos) zeigte sich im Grundsatz interessiert. Die Verwaltung müsse schauen, „was man daraus machen kann“. Allerdings sah Wörle auch Schwierigkeiten. Nach seinem Dafürhalten müsste die Stadt dann auch anderen Gastronomen ein entsprechendes Angebot machen. (mit lig)

