Wartburg, Trabant & Co.: Oldtimer aus der DDR kommen nach Biberbach

Plus In Biberbach treffen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft Wartburg-Trabant-Barkas. Nach einem Besuch der Fuggerei in Augsburg geht es zur Fahrzeugsegnung.

Von Gunter Oley

Wenn Silvio Weber von den Touren erzählt, die er und seine Frau Petra mit einem ihrer Wartburgs machen, ist seine Begeisterung für diese alten Fahrzeuge aus DDR-Produktion zu spüren. Er ist in der Interessengemeinschaft Wartburg-Trabant-Barkas aktiv, deren Mitglieder sich am Wochenende vom 25. bis 27. September erstmals zu ihrem Jahrestreffen auf den Weg nach Bayern machen.

Stolz zeigt Weber seinen Wartburg 312, den er selbst wieder hergerichtet hat. „An meinen Wartburgs schraube ich alles selbst“, erzählt der gelernte Maurer, der heute als Kraftfahrer arbeitet. Auch seine Frau sei mit Begeisterung dabei – wenn die beiden an einem ihrer Wagen etwas bauen oder reparieren, müssen alle anderen Aktivitäten warten, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Vor 15 Jahren kauften sie sich einen Multicar, der damals gerade das Alter erreicht hatte, um als Oldtimer zugelassen zu werden. Sie wollten damit vor allem Feuerholz transportieren. Die Arbeit an dem alten Fahrzeug war der Einstieg in das Hobby des Paares. Vor allem die Wartburgs haben es ihnen angetan, von allen vier Limousinen dieser Marke, die gebaut wurden, haben sie je ein Exemplar. Dazu kommen ein dreirädriges Kleinkraftrad Duo, ein Campinganhänger aus DDR-Produktion und sogar eine NVA-Feldküche.

8000 Kilometer pro Jahr mit dem Wartburg 312

Jüngster Zugang ist ein Trabant, erzählt Silvio Weber. Das war ein Wunsch seiner Frau und als sie kürzlich ein günstiges Angebot bekamen, haben sie zugegriffen. Allerdings ist an dem Wagen noch einiges zu tun, bis er sich in so einem Topzustand präsentiert wie der Wartburg vor seiner Garage.

Pro Jahr sind die beiden meist bei fünf bis sechs Oldtimerrallyes dabei, fahren etwa 8000 Kilometer pro Jahr. „Uns macht das Spaß“, erzählt Weber, „und man lernt dort Jung und Alt kennen“. In Eisenach, wo der Wartburg einst produziert wurde, waren sie schon zum Wartburgtreffen, doch da ist der Trubel groß, wenn sich die Besitzer von 500 bis 600 Autos treffen. Häufiger fahren sie zu Veranstaltungen, bei denen es gemütlicher zugeht, viele davon in Baden-Württemberg, aber auch schon mal bis in die Schweiz.

Seit sechs Jahren bei der Interessengemeinschaft Wartburg-Trabant-Barkas

Seit gut sechs Jahren sind sie in der Interessengemeinschaft (IG) Wartburg-Trabant-Barkas dabei. Diese wurde bereits 1985 in der Bundesrepublik gegründet, sie vereint nach eigenen Angaben Besitzer, Freunde und Fahrer „von Fahrzeugen, die von volkseigenen Betrieben des Industrieverbandes Fahrzeugbau (IFA)“ gebaut wurden. Im Jahr 1996 wurde die IG als Verein am Amtsgericht Eisenach eingetragen.

Neben der Teilnahme an Oldtimerrallyes und ähnlichen Veranstaltungen pflegen die Mitglieder einen regen Informationsaustausch über ihre Fahrzeuge, helfen einander mit technischen Tipps und bei Bedarf auch mit der Versorgung von Ersatzteilen.

Immer am letzten Septemberwochenende steht das Jahrestreffen des Vereins im Kalender. Dazu sind Petra und Silvio Weber im vergangenen Jahr mit einem Wartburg bis nach Kap Arkona auf der Insel Rügen gefahren. In diesem Jahr haben sie selbst die Organisation des Treffens übernommen, das damit erstmals in Bayern stattfindet.

Wartburg, Trabant und Co. in Biberbach

Treffpunkt ist vom 25. bis 27. September in Biberbach der Gasthof Magg. Nach einem gemütlichen Treffen am Freitagabend startet eine Ausfahrt der Oldtimerfreunde am Samstag gegen 8.30 Uhr in Richtung Augsburg, wo ein Besuch der Fuggerei auf dem Programm steht. Am Mittag gegen 13 Uhr geht es weiter nach Sontheim an der Brenz, in der Gemeinde kurz hinter der Landesgrenze findet gegen 15 Uhr eine Fahrzeugsegnung statt. Wer Interesse an Wartburg, Trabant und Co hat oder sogar einen solchen Oldtimer fährt, ist ebenfalls willkommen.

Informationen über die IG Wartburg-Trabant-Barkas im Internet unter www.ifa-journal.de.

