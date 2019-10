vor 44 Min.

Warten auf günstige Wohnungen

An der neuen Wohnanlage der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises zwischen B 300 und Bahnlinie konnte gestern Richtfest gefeiert werden.

Anlage der WBL in Diedorf wird im Sommer fertig

Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (WBL) mit Geschäftsführer Josef Hartmann konnte gestern mit Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Peter Högg in Diedorf an der neuen Wohnanlage in der Hauptstraße (B 300) Richtfest feiern.

Hier entstehen am westlichen Ortsende an der Bahnstrecke 21 staatlich geförderte günstige Wohnungen für Gesamtkosten von rund sechs Millionen Euro. Dadurch sind die Mieten wesentlich günstiger als derzeit üblich: Die Kaltmiete wird etwa fünf Euro pro Quadratmeter betragen, das sind ungefähr 8,50 Euro warm.

Fertigstellung der neuen Wohnanlage soll im Sommer nächsten Jahres sein. Aufgrund der Lage an der Bahn werden hier Schallschutzfenster und ein spezielles Abluftsystem eingebaut, damit man lüften kann, ohne die Fenster öffnen zu müssen.

Insgesamt vermietet die WBL etwa 4800 Wohnungen in der Region, etwa 1100 davon sind geförderte Wohnungen für Mieter mit Wohnberechtigungsschein. Auf der Warteliste der WBL für eine günstige Wohnung stehen aber über 3000 Interessenten. (dav)