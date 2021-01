vor 53 Min.

Warum die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg von 200 auf 153 sinkt

Neue Zahlen zur Corona-Pandemie: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg fällt massiv auf 153,9. Was das für die 15-Kilometer-Regel bedeutet.

Von Sören Becker

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg ist massiv gefallen, nachdem sie in der Nacht auf Donnerstag die Marke von 200 gerissen hatte. Am Donnerstag selbst wurden laut RKI 50 neue Fälle bestätigt. Damit wurden in den vergangenen sieben Tagen 390 Menschen positiv auf Corona getestet. Auf 100.000 Menschen heruntergerechnet liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit nun bei 153,9.

Was bedeutet das für die Corona-Regeln im Kreis Augsburg?

"Der starke Rückgang der Zahlen hat mit Nachmeldungen über die Feiertage zu tun", erklärt Jens Reitlinger, Sprecher des Landratsamtes. Für die neu eingeführte 15 Kilometer-Regel hat das vorerst keine Konsequenzen: "Da wir eine einmalige Überschreitung haben, gilt die 15-Kilometer-Regel jetzt erstmal für eine Woche", so Reitlinger. Wenn der Warnwert dann weiterhin unter 200 liegt, wird diese Regel dann auch wieder zurückgenommen.

Wie viele Menschen sind im Kreis Augsburg an Corona gestorben?

Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. Damit liegt die Zahl der Toten nun bei 111.

Wie ist die Situation an den Kliniken im Kreis Augsburg?

Von den 13 Intensivbetten im Kreis Augsburg ist eines frei. Drei sind mit Corona-Patienten belegt. Zwei von ihnen hängen an der Atemmaschine.

