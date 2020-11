vor 33 Min.

Warum in Stettenhofen die Kirchenglocken schweigen

Plus Still ist es in Stettenhofen an den Sonntagen zu den Zeiten, in welchen sonst die Kirchenglocken die Gläubigen zum Gottesdienst rufen. Woran das liegt.

Von Sonja Diller

Normalerweise rufen die fünf großen und kleinen Glocken der Kirche Jesus, der Gute Hirte in Stettenhofen mit kräftigem Geläut zum Gottesdienst. Darauf müssen die Kirchgänger nun eine ganze Weile verzichten. Denn beim jährlichen Sicherheitscheck wurde ein Problem festgestellt.

Herunterfallen würden die Glocken wohl nicht gleich, sagt Pfarrer Benedikt Huber. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Dieser hat nämlich ergeben, dass der hölzerne Unterbau des Glockenstuhls, der durch die Öffnungen im Turm der Witterung ausgesetzt ist, morsch geworden ist. Herunterfallen würden die Glocken zwar nicht gleich, so Pfarrer Benedikt Huber. Doch wenn der Glockenstuhl durch die Dynamik des Läutens in Schieflage gerät, würde das die Sanierung erheblich erschweren. Die Stunde und Viertelstunde schlägt den Stettenhofern trotzdem noch. Dabei bewegt sich lediglich ein Klöppel gegen die Glocke, das verursacht keine größeren Schwingungen und ist deshalb auch nicht gefährlich, so Huber.

Kirchenglocken in Stettenhofen: Wie lange dauert das Schweigen?

Zum Weihnachtsgottesdienst werden die Glocken "auf keinen Fall" schon wieder zu hören sein. Ein Zeitrahmen ist aktuell nicht absehbar. Die Arbeiten im Turm werden in einem Paket mit der schon längere Zeit geplanten Teilrenovierung der Kirche betrachtet. Die Elektrik und die Beleuchtung des 60 Jahre alten Gebäudes müssen saniert werden, das war im Zusammenhang mit der Renovierung des Pfarrhauses vor drei Jahren offensichtlich geworden. Auch die Wände des Gotteshauses könnten eine Reinigung oder einen neuen Anstrich vertragen.

Was die bessere Lösung ist, wird noch untersucht. Aufgeplatzte Kniepolster der Kirchenbänke müssten erneuert werden. "Was davon wir uns am Ende leisten können, wissen wir noch nicht", ist Pfarrer Benedikt Huber vorsichtig mit Aussagen zum Umfang der letztendlich machbaren Arbeiten. Sowie die Zahlen vorliegen, wird nachgefragt, welchen Anteil das Bistum übernimmt; dann steht fest, wie hoch der Eigenanteil der Pfarrei ist und wofür deren finanziellen Mittel reichen.

