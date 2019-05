31.05.2019

Was hat sich in Ortsteilen getan?

Bürgerversammlungin Hammel stößt auf reges Interesse

Von Jutta Kaiser-Wiattrek

Wie haben sich die Neusässer Ortsteile Ottmarshausen und Hammel in den vergangenen Jahren entwickelt? Welche Projekte sind zukünftig geplant? Um diese Fragen ging es in der Bürgerversammlung in Hammel. Das Treffen stieß bei Anwohnern aus beiden Ortsteilen auf reges Interesse.

Bürgermeister Richard Greiner erklärte, hinsichtlich der aktuellen Baudynamik ginge es in den Stadtteilen jenseits der Schmutter noch eher beschaulich zu. Dennoch gebe es zwei Entwicklungsbereiche für den Stadtteil Ottmarshausen. So wird der Ortskern im Kreuzungsbereich Ottmarshauser Straße, Holzbach- und Mühlbachstraße als gemischte Baufläche dargestellt. Um die ehemalige Mühle sei bereits ein kleines Gewerbegebiet entstanden, nach Westen hätten sich flächig Wohngebiete entwickelt. Auch am Grundweg und am Malzweg wurden kleine Wohnbauflächen ausgewiesen. Am nördlichen Ortsrand zwischen Weldenbahnradweg und Mühlbach will die Stadt einen „Bienenpark“ einrichten.

Auch in Hammel hat sich nach Greiners Auffassung einiges getan. So wurde der Bereich an der Kreuzung Mühlbachstraße und Hammeler Straße bis hin zum Schloss als gemischte Baufläche dargestellt. Wohnbauflächen haben sich entlang der Hammeler Straße und zum nördlichen Waldrand hin entwickelt. Außerdem gebe es Überlegungen, am Ortsrand an der Eichenstraße Wohnbauflächen zu entwickeln, erklärte Greiner.

Beim Thema Infrastruktur verwies Greiner auf den Umbau der Bushaltestellen Nord und Süd an der Schmutterbrücke in Ottmarshausen. Diese sind jetzt barrierefrei. Daneben sei die Fahrbahndecke in Teilen in der Georg-Odemer-Straße und in der Mühlbachstraße saniert worden. Auf Anregung des Ortsgeschichtlichen Arbeitskreises ließ die Stadt außerdem das etwa fünf Meter hohe Kreuz auf dem Friedhof in Ottmarshausen neu erstellen. Das alte war morsch geworden und nicht mehr verkehrssicher.

