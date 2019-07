vor 44 Min.

Was passt in die Neue Mitte Westheim?

Bei der Infoveranstaltung ging es um die Gestaltung. Welche Türen, Fassaden oder Dächer sind typisch für den Neusässer Stadtteil?

Knapp 40 Anwohner kamen zur zweiten Infoveranstaltung für die Städtebauförderungsmaßnahme Neue Mitte Westheim. Zentrales Thema war das Gestaltungshandbuch, das in Zusammenarbeit mit Eigentümern und Anwohnern erarbeitet werden soll. Moderiert wurde der Abend vom Architekturbüro Schirmer aus Würzburg.

2013 wurde Westheim in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen, und seitdem wurde schon einiges in die Wege geleitet, wie Bürgermeister Richard Greiner in einem kurzen Rückblick präsentierte. So wurden unter anderem 2017 eine Sanierungssatzung erarbeitet und vom Stadtrat verabschiedet und ein Masterplan bzw. Gestaltungskonzept für das Bahnhofsumfeld und das Gebiet rund um das Notburgaheim erarbeitet.

Mit dem Erwerb der Wiese des ehemaligen Seitz-Hofes wurde die Voraussetzung für den Neubau von Grundschule und Feuerwehr geschaffen, für den jetzt das Planerauswahlverfahren angepackt wird. Weitere Maßnahmen wie die Verlagerung des Park-and-ride-Parkplatzes oder der Erwerb des Bahnhofsvorplatzes sind in Arbeit.

Antonius Janotta von dem Kommunalberatungsunternehmen „die Städtebau“ stellte die Fördermodalitäten für private Sanierungsvorhaben vor: Diese können bis zu 30 Prozent nach Maßgabe eines noch vom Stadtrat Neusäß zu beschließenden Förderprogramms bezuschusst werden, und steuerliche Sonderabschreibungen sind ebenfalls möglich. Besonders wichtig ist hierbei, die geplanten Sanierungen frühzeitig mit dem städtischen Bauamt abzustimmen und abzuklären, welche Maßnahmen förderfähig sind.

Welche Maßnahmen förderfähig sind, wird in einem „Gestaltungshandbuch“ festgelegt, das in einem nächsten Schritt erarbeitet werden muss. Hierfür stellte Architektin Alexandra Franzke in einer ansprechenden Präsentation die Bestandsanalyse der Ortsstruktur Westheim sowie typische Gestaltungselemente vor. Ziel des Förderprogrammes ist es vorrangig, die Identität des Westheimer Ortskerns sowie die Baudenkmäler zu erhalten.

Deshalb sollen in dem Gestaltungshandbuch Gestaltungselemente wie Fassaden, Türen, Fenster, Tore, Dächer oder auch Hof- und Grünflächen festgelegt werden, die „typisch“ für den Ortskern sind bzw. sich gut in das bestehende Ensemble einfügen.

Auf dieser Grundlage wurden inzwischen Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt. Während im Umfeld des Gebäudes Von-Rehlingen-Straße 5 und 7a, in welchem eine moderne Tagespflege eingerichtet wird, weitgehend Konsens mit den vorgeschlagenen Ortskern-Sanierungsideen besteht, muss im Bereich Notburgaheim die Planung auf die Belange des Pflegeheims abgestimmt werden, wozu noch intensive Abstimmungsgespräche erforderlich sind.

Anschließend konnten die Westheimer Bürger in einem Workshop ihre Ideen, Vorschläge, aber auch Visionen, wie sie sich die zukünftige Gestaltung ihres Ortes vorstellen, erarbeiten. In drei Gruppen wurden Ideen für das Ortsbild, die Gebäudegestaltung und für Gärten und Freiflächen gesammelt. Das Architekturbüro Schirmer wird die Ergebnisse dokumentieren und auswerten und in die Ausarbeitung des Gestaltungshandbuches aufnehmen. Nach Bestätigung des Gestaltungshandbuchs durch den Stadtrat und Veröffentlichung des Förderprogramms haben die Bürger die Möglichkeit, private Vorhaben hinsichtlich der Förderfähigkeit mit dem städtischen Bauamt abzustimmen.

Infolge der bevorstehenden Fertigstellung der Tagespflege-Einrichtung ist es jetzt erforderlich, das Material für die Ausführung der privaten Freifläche und die Umgestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Gehweg und Bushaltestelle festzulegen.

In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag, 16. Juli, wird das Materialkonzept vorgestellt und erläutert. (AL)

