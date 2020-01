vor 50 Min.

Was soll ich bloß werden?

Job-Info-Börse in der Stadthalle Neusäß

In der Stadthalle Neusäß findet am Freitag, 7. Februar, von 10 bis 12.30 Uhr wieder die Neusässer Job-Info-Börse statt. Dort haben Jugendliche und Vertreter von Firmen Zeit, um persönliche Gespräche miteinander zu führen. So können neben Informationen rund um die jeweiligen Berufsbilder auch Ausbildungsinhalte besprochen werden und ein erster Kontakt zwischen potenziellen Azubis und Firmen hergestellt werden.

Außerdem gibt es Vorträge zu den Themen:

„Was mache ich, wenn ich noch keine Ahnung habe?“

beim Vorstellungsgespräch“ – offener Workshop.

Es helfen auch die Mitarbeiter des Stereotons bei der Kontaktaufnahme weiter, begleiten zu den Ständen. Ab Anfang Februar liegt dann auch die Infobroschüre zur Job-Info-Börse im Rathaus oder im Stereoton aus. (AL)

