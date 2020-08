vor 50 Min.

Wasserrettung ist eine Aufgabe für Profis

Dass sich Langweid nun um eine Lösung bemüht ist gut. Denn der Wachdienst gehört in professionelle Hände.

Von Jana Tallevi

Gut, dass die Gemeinde Langweid sich nun darum kümmern will, dass die Wasserwacht oder eine andere Wasserrettungs-Organisation einen Standort am fast noch ganz neuen Naherholungsgebiet bekommt. Denn der Wachdienst ist eindeutig Profiaufgabe und kann nicht von aufpassenden Eltern oder anderen Erwachsenen übernommen werden.

Nicht umsonst dauert es schon seine Zeit, bis die Schwimmer der Wasserretter ihre bronzefarbenen oder silbernen Ausweise bekommen, die zur Aufsicht in Schwimm- und Freibädern oder auch an freien Gewässern bevollmächtigen. Hier geht es nicht allein darum, die Augen offen zu halten. Die Profis erkennen erste Anzeichen, wenn eine Situation brenzlig wird, und wissen genau, wie sie sich dann verhalten müssen. Wer die richtigen Griffe nicht kennt, kann von einem Ertrinkenden leicht selbst in lebensbedrohliche Situationen gerissen werden. Wer ein Naherholungsgebiet mit Schwimmmöglichkeit schafft, muss so schnell wie möglich auch an die Verantwortung für die Badenden denken. Sicher, die Eltern müssen gerade am Wasser ihre Kinder im Blick behalten. Doch untergehen können auch geübte Schwimmer.

