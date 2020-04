16:04 Uhr

Wegen Corona: Der Diedorfer Dorfladen kommt zu seinen Kunden

Die Corona-Krise macht viele Einzelhändler im Augsburger Land kreativ. Wie sich der neue Diedorfer Dorfladen in der Corona-Krise behaupten will.

Die Genossenschaft Herzstück Horgau verfolgt ehrgeizige Ziele: Dorfläden sollen wiederbelebt werden. Sie sollen als Café und Treffpunkt für die Menschen vor Ort dienen, wo oft jenseits des eigenen Gartens kein öffentliches Leben mehr stattfindet. Die angebotenen Produkte sollen so weit möglich fair, bio, nachhaltig und regional sein. (Lesen Sie auch: Brezen, Wurst, Kleidung: Boxbote radelt jetzt auch in Dinkelscherben)

In Horgau gab es schon länger in einem Bauwagen ein Café und einen provisorischen Dorfladen. Doch von Anfang an war geplant, in vielen Dörfern der Umgebung ein eigenes Herzstück zu eröffnen. Vorreiter dafür ist nun Diedorf, wo Mitte März Eröffnung gefeiert wurde.

Diedorf: Corona-Krise bremste die Begeisterung

Doch die Corona-Krise bremste die Begeisterung schon eine Woche später aus. Die Herzstück-Mitarbeiter passten den Laden an: Bezahlautomaten, Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel und Handschuhe sollen die Ansteckungsgefahr verringern. Zudem wurde ein Lieferservice aus dem Boden gestampft, der eigentlich erst viel später starten sollte.

In dem neuen Laden Herzstück in Diedorf gibt es regionale Bio-Produkte. Bild: Marcus Merk

Inzwischen steht der Herz-Express für alle Menschen in Diedorf und Umgebung bereit, sogar bis in die Innenstadt von Augsburg wird geliefert. Im Angebot: Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs, frische Backwaren und ein Tagesgericht.

Unter der Telefonnummer 08238-96 66 186 und www.herzstueck-horgau.de sowie per E-Mail info@herzstueck-horgau.de.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen