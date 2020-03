20.03.2020

Wegen Fristen: Stadtbergen tagt

Fehlt der Beschluss, gibt es automatisch Baurecht

Auch in Zeiten von Corona will Bürgermeister Paulus Metz die Verwaltung von Stadtbergen handlungsfähig halten. In dieser Woche gab es deshalb wie geplant die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt.

Hintergrund ist, dass für eingereichte Bauanträge nach acht Wochen automatisch ein Baurecht gilt, falls sich Bauausschuss und Verwaltung während dieser Frist nicht dazu äußern, erläutert der Bürgermeister nach der Sitzung. „Wir haben die Stadträte etwas weiter auseinandergesetzt“, berichtet er von den Vorsichtsmaßnahmen. Zudem sei die Zahl der Zuhörer auf 15 begrenzt gewesen, tatsächlich seien aber gar nicht so viele gekommen. Thema auf der Sitzung war unter anderem das geplante Mehrfamilienhaus Am Graben, auf dem vor einigen Tagen das Landratsamt zunächst die Fällung einiger Laubbäume gestoppt hatte. Allerdings ging es nun nicht um Naturschutzbelange, sondern um den Wunsch des Investors nach Dachgauben statt der zunächst vom Ausschuss abgelehnten Balkone. Der Ausschuss stimmte dem einstimmig zu. Auch einem geplanten Mehrfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße hat der Bauausschuss zugestimmt. Allerdings könnte es hier dennoch nicht so schnell Baurecht geben. Wie Bürgermeister Metz berichtet, schlagen die Ausschussmitglieder nun dem Stadtrat vor, für den Bereich eine Veränderungssperre zu erlassen und dort einen Bebauungsplan aufzustellen. Unter anderem soll es dabei um die Zahl der zulässigen Wohneinheiten pro Grundstück gehen, so Metz. Auch die Sitzung des Stadtrats in der nächsten Woche am Donnerstag, 26. März, soll wie geplant stattfinden. Dann wolle in den Bürgersaal ausweichen, so Metz, um noch mehr Platz für die Teilnehmer zu haben. Unter anderem soll es dann, neben der geplanten Veränderungssperre an der Maria-Hilf-Straße, auch um den Kindergartenumbau am Reiterweg gehen. (jah)

