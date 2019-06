Welche Ausbildung passt zu mir?

vor 11 Min.

Anmeldung für Tag der Betriebe

Aller guten Dinge sind drei: Am 20. November findet der dritte „Tag der Ausbildung“ im Raum Holzwinkel und Altenmünster mit Zusmarshausen statt. Über Bustouren können Jugendliche an einem Tag mehrere Betriebe und Einrichtungen kennenlernen. Dabei werden sowohl branchenspezifische als auch branchengemischte Touren angeboten. Damit will das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster in Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Attraktives Welden, dem Gewerbeverband Altenmünster und dem Gewerbeverband Zusmarshausen zur Berufsorientierung beitragen und die Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden unterstützen.

Am Aktionstag 2018 nahmen rund 210 Jugendliche teil und lernten 35 regionale Betriebe kennen. Insgesamt haben sich schon mindestens 13 Praktika ergeben – und vier vermittelte Ausbildungen.

Am Mittwoch, 26. Juni, erläutert ILE-Managerin Hummel ab 19.30 Uhr im Parkhotel Schmid das Projekt und evaluiert den Aktionstag 2018. Anmeldung unter ilek-hummel@vg-welden.de. Die Anmeldeunterlagen zum Tag der Ausbildung selbst gibt es auch unter www.reiraum-zum-leben.de. (AL)

