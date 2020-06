Welche Möglichkeiten sich in Meitingen durch digitale Gottesdienste eröffnen

Plus Die evangelisch-lutherische Johanneskirche nutzt die Corona-Sperrzeit, um online Erfahrungen zu sammeln. Daher wird das Angebot ständig erweitert.

Auf ihrem Youtube-Kanal setzt die evangelisch-lutherische Johanneskirche Meitingen den Weg fort, auf den sie sich nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und der Schließung der Gottesdienste gemacht hat: den Weg ins Netz. Auf dem Video-Portal bietet sie Online-Gottesdienste an.

„Natürlich haben wir uns gefragt, ob der Bedarf überhaupt da ist“, berichtet Pfarrer Stefan Pickart. Schließlich habe es bereits Online-Gottesdienste gegeben, bevor die Johanneskirche sich für einen eigenen Youtube-Kanal entschieden hat. Als jedoch direkt am ersten Wochenende ohne Präsenzgottesdienst Ende März die Anfrage eines jungen Familienvaters nach einem Online-Gottesdienst bei Pickart eintraf und sich auch Interessenten via Chat oder Facebook erkundigten, stand die Entscheidung für den Pfarrer fest: Um den Wunsch nach einem Gottesdienst aus der „eigenen Kirche“ mit dem „eigenen Pfarrer“ zu erfüllen, wollte er sich vor die Kamera stellen.

Im Gottesdienst mit der Kamera sprechen war für Meitinger Pfarrer Pickart neu

Gemeinsam mit Diakon Dieter Frembs entstanden mittlerweile zahlreiche Videos, wobei für das erste Video zunächst lediglich ein Gottesdienst „abgedreht“ wurde, wie Pickart rückblickend erklärt. Mit der Kamera zu sprechen sei Neuland gewesen, verrät er und ergänzt: „Man weiß ja nicht, wer später zuguckt.“ Mit der Zeit seien die Online-Gottesdienste immer aufwendiger geworden – beispielsweise durch verschiedene Drehorte und mehrere Akteure.

Für das in der Osternacht veröffentlichte Video wurden vorher Texte und Fürbitten verteilt und dann zum Online-Gottesdienst zusammengeschnitten. Im ökumenischen Gottesdienst, in dem auch Pfarrer Gerhard Krammer zu sehen war, gab es einen Ausschnitt aus dem Konzert des Una-Sancta-Chors. Einen Kreuzweg mit vier Stationen und einen Ostergruß gab es darüber hinaus – exklusiv von der katholischen Kirche St. Wolfgang in Meitingen. Daneben gab es Verweise auf das große Angebot der katholischen Gottesdienste, die online sowie im Fernsehen übertragen wurden, erklärte Krammer.

Josef Gogl, der die Filme für St. Wolfgang erstellt, freut sich über die Resonanz. Klickzahlen von über 800 wie für die Speisenweihe an Ostern seien enorm, schließlich kämen bei einem gut besuchten Gottesdienst 300 bis 400 Besucher in die katholische Kirche. Beim ersten Gottesdienst nach dem Corona-Shutdown waren es 45.

Online-Gottesdienst in Meitingen bekommt viel Zuspruch

Bei der evangelischen Kirche stehen die Zeichen auf eine Weiterentwicklung des Online-Angebots. Ein kritischer Blick auf sich selbst vor der Kamera ließ Pickart sogar mit einem Teleprompter liebäugeln, der es ihm ermöglichen könnte, den Blick auf die Kamera zu richten. Der Schnitt der Videos wurde immer ausgeklügelter, und sogar für Kinder gab es kleine Videos, in denen unter anderem die Handpuppen Jack und Lucy ihren Auftritt hatten.

Zum Weitermachen bewogen Pickart auch die positiven Rückmeldungen. Mehr als 500-mal wurde etwa der Ostergottesdienst aufgerufen. Da ihm von Familien berichtet wurde, die gemeinsam den Gottesdienst online ansahen, geht Pickart von deutlich mehr Zuschauern aus. Der Youtube-Kanal hat bereits mehr als 140 Abonnenten. Zudem konnte der Pfarrer einen weiteren Trend beobachten: Die User hätten es sichtlich genossen, dann den Online-Gottesdienst anzusehen, wann es zeitlich gut in ihren Tag passt. So sahen Menschen den Gottesdienst früh morgens nach dem Aufstehen oder abends, als zu Hause Ruhe eingekehrt war.

Mischung aus Präsenzgottesdienst und Online-Gottesdienst

Für Pickart ist damit auch klar: Aktuell gibt es einen Mix aus Präsenzgottesdienst und Online-Angebot. Er wird prüfen, was wie erlaubt ist, was in der Gemeinde ankommt und welche Umsetzung auf dieser Basis sinnvoll ist.

Zu Präsenzgottesdiensten in der Johanneskirche dürfen aufgrund der Corona-Regelungen aktuell 24 bis 36 Gläubige in die Kirche und zwölf in den Saal, um die Abstandsregelungen einhalten zu können.

