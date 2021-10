71-Jährige in Welden von Auto angefahren

Eine 71-Jährige wird beim Überqueren der Straße in Welden von einem Auto angefahren. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Leicht verletzt ist eine 71-Jährige, nachdem sie am Mittwoch in Welden von einem Auto angefahren wurde. Laut Polizei wollte die Dame gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Uzstraße überqueren. Dort übersah sie offenbar eine 40-jährige Autofahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Fußgängerin und verletzt sich laut Polizei leicht. Die 71-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden am Fahrrad schätzen die Beamten der Polizei auf etwa 50 Euro. (kinp)