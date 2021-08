Linienbus kracht in Welden gegen Auto

Eine Autofahrerin will einem Linienbus in Welden Platz machen. Doch der Busfahrer baut einen Unfall.

Wegen eines Lenkfehlers ist ein Linienbus in Welden gegen ein Auto gefahren, teilt die Polizei mit. Demnach wollte eine Autofahrerin dem Linienbus in der Hofstetterstraße am Montag gegen 13 Uhr eigentlich Platz machen. Deshalb fuhr sie in eine Parklücke zurück. Als der Busfahrer vorbei fahren wollte, kam es allerdings zum Unfall. Der Bus streifte den Wagen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf insgesamt etwa 3500 Euro. (kinp)