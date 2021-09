VW-Fahrerin nimmt in Welden einem 79-Jährigen die Vorfahrt

Beim Losfahren von einem Grundstück übersieht die 76-jährige Autofahrerin einen Mercedes, der von rechts kommt.

Passiert ist der Unfall am Donnerstag um 20.40 Uhr, als die VW-Fahrerin aus einem Grundstück nach links in die Bahnhofstraße in Welden einbiegen wollte. Dabei übersah sie aber laut Polizei einen von rechts kommenden 79-jährigen Mercedes-Fahrer. Die Seniorin krachte mit ihrer rechten, vorderen Stoßstange in die linke Fahrzeugseite des Mercedes und verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)