vor 30 Min.

Welden baut Feldwege aus

Sogenannte Kernwege im westlichen Landkreis werden fit gemacht

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am Donnerstag in Welden der Bau des Kernwegenetzes auch offiziell begonnen. „Der Markt Welden setzt als erste Gemeinde in Schwaben zwei Kernwege aus dem Interkommunalen ländlichen Kernwegenetz-Konzept um“, sagt Simone Hummel, ILE-Managerin in der Region Holzwinkel und Altenmünster. Umgesetzt werden nun die Wege zwischen der Gemeinde Welden und dem Ortsteil Reutern auf einer Länge von rund 1,2 Kilometer. Die Kosten belaufen sich auf etwa 481000 Euro. Gefördert wird das Kernwegenetz vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben mit 75 Prozent.

Worum geht es: Gerade die Landwirtschaft nutzt eine Fülle von kleineren Straßen. Geht es auf den Acker oder in den Wald, werden Wege befahren, an deren Zustand sich in den letzten Jahrzehnten wenig geändert hat. Speziell diese Feldwege sind es, die in dem Kernwegenetz größere Beachtung finden sollen. Zeitgemäß sind diese Wege längst nicht mehr, da heutzutage ganz andere Landmaschinen unterwegs sind als früher. Gesamtgewichte von bis zu vier Tonnen, Achslasten bis zu 11,5 Tonnen und Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern werden bald Standard sein, sind aber viel zu hoch für solche Wege. Und genau an dieser Stelle soll das Kernwegenetz greifen. Seit Jahren fordern das Amt und auch die Landwirtschaft 3,5 Meter breite und ordentlich befestigte Kernwege.

Doch auch für andere Nutzer sind die Wirtschaftswege gedacht. Bürgermeister Peter Bergmeir sprach hier von einer multifunktionellen Nutzung – auch durch Radfahrer und Wanderer. „Es war auch kein Flächenerwerb für diese Wege notwendig. Auch Georg Kranzfelder von der gleichnamigen Firma freute sich über den „heimatnahen Auftrag“. Die Baumaßnahme soll bis Ende November beendet sein.

Das Kernwegenetz umfasst eine Gesamtlänge von rund 70 Kilometern im Bereich der Märkte Welden und Zusmarshausen sowie der Gemeinden Altenmünster, Bonstetten, Heretsried und Villenbach. (kräm)

