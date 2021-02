vor 46 Min.

Welden soll einen Dorfladen mit regionalen Produkten bekommen

In Welden soll ein neuer Dorfladen entstehen. So könnte er aussehen.

Plus Die Herzstück-Genossenschaft will weiter wachsen. Nach dem Dorfladen mit Bioprodukten aus der Region in Diedorf soll auch in Welden eine Filiale entstehen. Wie die aussehen soll.

Von Philipp Kinne

Bio, nachhaltig und aus der Region - das ist das Konzept der Macher des Herzstücks. Damit treffen sie offenbar den Zeitgeist. In Diedorf gibt es seit rund einem Jahr den ersten Laden der Genossenschaft. In Horgau steht man in den Startlöchern. Nun gibt es neue Pläne: Auch in Welden soll ein Herzstück entstehen. Läuft alles nach Plan, soll am Ende des Weldenbahnradwegs ein neues Biogeschäft mit Obst und Gemüse aus der Region, nachhaltig produziertem Kaffee oder Biobackwaren eröffnen. Dazu braucht die Genossenschaft allerdings noch Unterstützer.

Denn das Projekt könne nur realisiert werden, wenn sich neue Genossen fänden, erklärt Initiator Markus Hodapp. Ein Anteil an der Genossenschaft kostet 300 Euro. Bis Mitte des Jahres müssen sich ausreichend Unterstützer finden, damit der Laden tatsächlich Realität werden kann. Läuft alles nach Plan, könnte das Herzstück im Holzwinkel 2023 eröffnen. Es wäre Teil eines Neubaus, der am Ortseingang in Welden gebaut wird. Projektleiter Volker Schallo geht davon aus, dass mit dem Bau des Gebäudes im Herbst begonnen wird.

Neues Gebäude in Welden mit Arztpraxis, Apotheke und Dorfladen

Dort sollen unter anderem auch eine Arztpraxis und eine Apotheke Platz finden. Für das Herzstück ist eine Fläche von rund 200 Quadratmetern mit Terrasse vorgesehen. "Das ist eine Traumlage in Welden", sagt Schallo. Schließlich liegt das Grundstück direkt am Weldenbahnradweg und ist das erste, das man sieht, wenn man mit dem Auto in den Ort fährt. "Noch sind wir in der Gestaltung aber sehr flexibel", sagt Schallo. Die hängt auch mit der Finanzierung zusammen.

Denkbar wäre eine große Ladenfläche mit kleiner Wirtschaft und Bäckereitheke. Initiator Markus Hodapp will mit dem Herzstück einen generationsübergreifenden Ort der Begegnung schaffen. Neben einem Ladengeschäft soll das Herzstück auch Raum für Workshops oder Vorträge bieten. Ziel sei auch, die Menschen für die Themen Bio, Regionalität und Nachhaltigkeit zu begeistern. Noch stecken die Pläne in den Kinderschuhen, doch Hodapp und viele andere Weldener sind von der Idee überzeugt.

Die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie liegen im Trend

Die kam Hodapp, der sich im Gemeinderat engagierte und noch immer ehrenamtlich aktiv ist, im vergangenen Jahr. Im Kommunalwahlkampf sei ihm aufgefallen, dass die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie parteiübergreifend im Trend liegen. Schon vor einigen Jahren habe er Anja Dördelmann, eine der Gründerinnen der Genossenschaft, kennengelernt. "Ich fand die Idee vom Herzstück mega interessant", sagt Hodapp. Und er war nicht allein. Schnell fanden sich in seiner Nachbarschaft einige andere, die einen regionalen Dorfladen in Welden realisieren wollten. Im Sommer gründete sich schließlich eine Interessensgemeinschaft. Mittlerweile hat sie etwa 30 Mitglieder. Ende 2020 wurde das Projekt dem Weldener Gemeinderat vorgestellt. Die unterstützt die Idee seither mit Projektleiter Volker Schallo. Ideelle Unterstützung gibt es auch vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster.

"Die Resonanz ist schon jetzt riesig", sagt Markus Hodapp. Seitdem laut über ein Herzstück in Welden nachgedacht wird, wollen sich viele Menschen engagieren und das Projekt voranbringen. "Die Holzwinkler wollen den Laden", sagt Hodapp. Nun müssten sich ausreichend Menschen finden, die die Genossenschaft auch finanziell unterstützen, indem Anteile gekauft würden. Wer wolle, könne auf der Beitrittserklärung auch ankreuzen, dass sein Anteil ausschließlich in das geplante Herzstück im Holzwinkel fließen solle. Der Beitrag müsste erst dann überwiesen werden, wenn klar ist, dass der Dorfladen in Welden kommt.

Herzstück-Filiale in Horgau soll Anfang Mai eröffnen

Die erste Filiale des Herzstücks in Diedorf eröffnete vor rund einem Jahr - zu Beginn der Corona-Krise. "Das war ein denkbar schwieriger Start", sagt Anja Dördermann, Mitgründerin der Genossenschaft. Aber es habe sich gelohnt. Dördelmann: "Die Resonanz ist riesig, aber wir müssen weiter jeden Tag kämpfen." Inzwischen arbeiten in dem 93 Quadratmeter großen Laden 18 Mitarbeiter, darunter viele in Teilzeit. Von 6.30 bis 18.30 Uhr werden dort Bioprodukte aus der Region angeboten. Es gibt verpackungsfreie Nudeln oder Müsli, genauso wie Obst, Gemüse, Backwaren oder Haushaltsprodukte. So gut wie alles kommt aus der Region. Ein Konzept, das offenbar ankommt, denn der Laden in Diedorf soll erst der Anfang sein.

Die eigentliche Zentrale des Projekts soll in Horgau entstehen, doch weil sich der Bau dort immer wieder verzögerte, öffnete die erste Filiale schon vorher. Mittlerweile stehe man in Horgau aber in den Startlöchern, sagt Anja Dördelmann. Anfang Mai soll dort geöffnet werden.

Mehr Informationen zu dem Projekt finden Sie unter www.herzstueck-horgau.de.

