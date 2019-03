20.03.2019

Weldishofer bleibt CSU-Chef

Der Ortsverband Zusmarshausen zieht Bilanz und wählt

Der CSU-Ortsverband Zusmarshausen setzt auf die bisherige Führungsriege: Christian Weldishofer bleibt Vorsitzender. Er wurde, wie auch die meisten Vorstandsmitglieder, im Amt bestätigt. Steffen Kraus sowie Guido Clemens fungieren weiterhin als stellvertretende Ortsvorsitzende, Konrad Hartmann wird Beisitzer. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist nach 16 Jahren Johann Reitmayer.

Weldishofer blickte auf die – nicht nur politischen – Aktivitäten zurück. So wurden im vergangenen Jahr mit erheblichem Aufwand ein weiteres Feldkreuz saniert und auch ein Freizeit- und Wanderführer für Zusmarshausen erstellt. Letzterer soll nun unentgeltlich der Marktgemeinde zur Verfügung gestellt werden. Als weitere Aktivitäten nannte er die traditionellen Teilnahmen am Zusser Christkindlesmarkt und dem Zusser Advent sowie die Publizierung der schon ebenfalls traditionellen Jahresabschlussbroschüre. Des Weiteren bot der Ortsverband eine breit gefächerte Mischung an Informationsveranstaltungen an. Erwähnt wurde hierbei der Besuch des Bayerischen Landtages, die Besichtigung der Integrierten Leitstelle Augsburg, der Betriebsbesuch der Sozialstation Augsburger Land West sowie der Besuch der Synagoge Augsburg. Erfreulich sei auch die Stabilisierung der Mitgliederzahlen sowie der Zuwachs der Jungen Union in Zusmarshausen.

Die Mitglieder verfolgten den Arbeitsbericht des Fraktionsvorsitzenden der CSU im Marktgemeinderat, Hubert Kraus. Zentrale Themen waren hierbei der Neubau des Kindergartens in Zusmarshausen und die Entwicklung der Geburtenzahlen sowie die starke Nachfrage von Gewerbe- und Wohnbauflächen. Zudem verwies Kraus auf die immer noch anstehende Entscheidung bezüglich der Reduzierung des Schlammeintrages in den Rothsee.

Bürgermeister Bernhard Uhl stand Rede und Antwort unter anderem auf die Fragen nach dem Entwicklungspotenzial der Marktgemeinde sowie dem Sachstand der Altenpflege in Zusmarshausen und Dinkelscherben. (AL)

