Weltkulturerbe: Wasserkraftwerke brachten Wohlstand ins Lechtal

Die drei Wasserkraftwerke in Gersthofen, Langweid und Meitingen gehören jetzt mit Augsburgs Kanälen zum Weltkulturerbe.

Von Gerald Lindner

Das Augsburger Wassermanagement-System wird in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Zu den ausgezeichneten Augsburger Denkmälern gehören auch die drei LEW-Wasserkraftwerke am Lechkanal in Gersthofen, Langweid und Meitingen. Denn die Wiege der Augsburger Stromversorgung stand in Gersthofen.

Mit den Kraftwerken begann Anfang des 20. Jahrhunderts die Geschichte der großflächigen Stromversorgung in Augsburg. Die drei LEW-Wasserkraftwerke am Lechkanal sind die einzigen Denkmäler in der Weltkulturerbe-Bewerbung jenseits des Augsburger Stadtgebietes. „Die Besonderheit dieser Wasserkraftwerke liegt darin, dass sie nicht nur zur Stromversorgung der Großindustrie entlang des Lechs errichtet wurden, sondern mit ihnen auch die flächendeckende öffentliche Stromversorgung in Augsburg und der Region begann“, so Unternehmenssprecher Ingo Butters.

Das Kraftwerk Gersthofen lieferte Strom nach Augsburg, Gersthofen und Friedberg. Ausgehend von den Kraftwerken wurde das Stromnetz immer weiter ausgebaut. 1913 errichtete LEW eine 50 kV-Stromleitung von Gersthofen nach Memmingen – eine der ersten Überlandleitungen dieser Größe in Bayern.

Eine des ersten bayerischen Wasserkraftwerke in Gersthofen Das Wasserkraftwerk in Gersthofen war das erste der drei entlang des Lechkanals und ging 1901 in Betrieb. Bild: Marcus Merk

Nachdem 1898 mit dem Bau des Lechkanals begonnen worden war, ging 1901 das Wasserkraftwerk in Gersthofen in Betrieb – als eines der ersten großen Wasserkraftwerke in Bayern. Es war Auslöser für die Ansiedlung der chemischen Fabrik Hoechst und leitete so die Industrialisierung im Lechtal nördlich Augsburgs ein. Das Kraftwerksgebäude, das mit großen Rundbogenfenstern und Sichtmauerwerk im Stil des Historismus errichtet wurde, ist überwiegend im Originalzustand erhalten. Fünf Kaplan-Rohrturbinen erzeugen jedes Jahr rund 62 Millionen Kilowattstunden Strom.

Erfreut über die Unesco-Entscheidung ist Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle: „Wir sind seit Monaten mit Augsburg im Gespräch, welche Rolle Gersthofen künftig speilen wird.“ Die Stadt Gersthofen werde den Status sicher vermarkten, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem „Lech-Radweg“ vom Ursprung in Österreich bis zur Mündung in die Donau. „Eine kleine, aber sichtbare Rolle wollen wir beim Weltkulturerbe auch spielen.“ So soll es am 5. November eine Veranstaltung zum Weltkulturerbe in der Stadthalle Gersthofen für alle Bürger geben.

1906 wurde das Werk in Langweid errichtet

Mit der ersten Verlängerung des Lechkanals wurde 1906 das Wasserkraftwerk in Langweid errichtet, das 1907 in Betrieb ging. Vier Kaplan-Turbinen erzeugen hier rund 45 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Eine Turbine und ein Generator von 1938 sind noch heute in Betrieb. Dort befindet sich auch das Lechmuseum Bayern. Höhepunkt des Lechmuseums sind eine begehbare historische Turbinenkammer sowie ein Generator aus dem Erbauungsjahr.

„Ich freue mich für Augsburg – es ist aber auch toll für uns, sagt Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg. „Wir werden bei Genehmigungen und dergleichen die LEW weiterhin unterstützen.“ Touristischen Gewinn werde vor allem Augsburg haben. „Immerhin macht unser Lechmuseum als Modell im Legoland Touristen auf uns aufmerksam.“

Turbinen in Meitingen sind noch heute in Betrieb Mit dem Wasserkraftwerk kam der Strom nach Meitingen – und mit ihm Firmen wie SGL Carbon und machten die positive Entwicklung der Gemeinde erst möglich. Bild: Marcus Merk

Mit dem Bau des Kraftwerks Meitingen zwischen 1920 und 1922 wurde der Lechkanal nochmals um etwa zehn Kilometer verlängert. Benötigt wurde das Kraftwerk seinerzeit für die Stromversorgung des elektrochemischen Betriebs der Siemens Plania, heute Teil der SGL Carbon, und für die Sicherstellung der Stromversorgung der damals neu angeschlossenen Kommunen. Die drei Generatoren von 1922 sind wie die damals eingebauten Francis-Turbinen noch heute in Betrieb. Sie erzeugen jährlich rund 83 Millionen Kilowattstunden Strom. „Ohne das Kraftwerk hätte Meitingen sich nicht so gut entwickelt – auch als Industriestandort“, so Bürgermeister Michael Higl. Dies betont Higl seit Jahren, wenn ausländische Besucher in Meitingen zu Gast sind. Der Welterbestatus sei ein Grund, die Bedeutung der Wasserkraft noch stärker zu betonen.





Das Kraftwerk in Meitingen kann besichtigt werden

Das Kraftwerk in Langweid kann über das Lechmuseum Bayern jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Zusätzlich ist am Samstag, 20. Juli, zwischen 16 und 22 Uhr geöffnet. Führungen bietet das Programm „Offene Türen bei LEW“..

„Das ist eine großartige Auszeichnung für die Stadt Augsburg und unsere drei Wasserkraftwerke“, so LEW-Vorstandsmitglied Norbert Schürmann.

