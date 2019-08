Wer steht im Augsburger Land als Bürgermeister zur Wahl?

Ustersbach In Ustersbach ist Bürgermeister Willi Reiter noch kürzer Chef im Rathaus. Er wurde im Herbst 2018 gewählt. Auch dort steht also wie in Gessertshausen keine Bürgermeisterwahl an. 2020 wird in Ustersbach nur ein neuer Gemeinderat gewählt. Erst 2026 geht dort dann wieder die übliche parallele Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister über die Bühne.