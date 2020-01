20.01.2020

Wer wird Ski-Meister?

Wettbewerb in Neusäß

Der 30. Ski-Fun & Contest der Stadt Neusäß und ihrer Vereine steht ins Haus: Am 16. Februar findet das sportliche Neusässer Highlight in Sachen Skispaß und Skisport statt. Unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters werden in Unterjoch-Spieserlift die Stadtmeister im Ski- und Snowboardfahren ermittelt. Die Busabfahrt ist um 7.30 Uhr am Sportheim des TSV Neusäß, Hermann-Utech-Straße 10. Startberechtigt sind alle Bürger der Stadt sowie Mitglieder der Neusässer Vereine. Alle Teilnehmer ab 14 Jahren können auch Mannschaften bilden. Meldeschluss ist der 10. Februar. Infos unter www.neusaess.de/skicontest, Rückfragen bei der Stadt unter Tel. 4606-147 oder an Josef Kuchenbaur/Arge Sportvereine, Tel. 463635 (8 bis 18 Uhr), oder an Familie Meyer, Tel. 463800. (AL)

