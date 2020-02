13:45 Uhr

Westendorf: Brand sorgt für Millionenschaden und legt Produktion lahm

Beim Brand in einer Werkhalle der Firma Giwa in Westendorf ist am Dienstagvormittag ein Millionenschaden entstanden.

Von Gunter Oley

Kurz vor 11 Uhr ist am Dienstag in einer Produktionshalle der Firma Giwa in Westendorf eine Spritzgussmaschine in Brand geraten. Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, sie konnten das Feuer schnell löschen. Acht Feuerwehrleute rückten zur Brandbekämpfung mit Atemschutzausrüstung in die Werkhalle vor, die stark verraucht war. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Mitarbeiter die Gebäude des Unternehmens verlassen, es wurde niemand verletzt.

Wenige Minuten vor 11 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Produktionshalle des kunststoffverarbeitenden Betriebs Feueralarm aus. Aus dem Hydraulikschrank einer Spritzgussmaschine schlugen Flammen, in der Folge füllte sich die Halle mit Rauch. Alle Mitarbeiter verließen das Gebäude. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen war bereits klar, dass niemand mehr im Gebäude niemand war. Insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Westendorf, Ostendorf, Nordendorf, Meitingen und Langweid waren im Einsatz. Etwa zehn Minuten nach dem Beginn der Brandbekämpfung war das Feuer gelöscht.

Westendorfer Unternehmen muss Produktion aussetzen

Durch den Unfall ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In der Halle stand zunächst das Wasser zentimeterhoch, das unter anderem durch die Sprinkleranlage in die Halle gesprüht wurde. Die in Brand geratene Spritzgussmaschine ist schwer beschädigt. Ob auch die Werkzeuge ersetzt werden müssen, war am Dienstagmittag unklar. Das Unternehmen, dessen etwa 220 Mitarbeiter Kunststoffprodukte für die Automobilindustrie, Haushalt, Büro und Verpackung herstellen, muss für unbestimmte Zeit die Produktion stoppen.

Vor Ort lobten Vertreter des Unternehmens den schnellen und gut organisierten Einsatz der Feuerwehren, die Schlimmeres verhindert haben. Die Feuerwehrleute ihrerseits waren voll des Lobes, dass die Belegschaft diszipliniert gehandelt hatte und damit von vornherein klar war, dass im Gebäude keine Menschenleben in Gefahr sind.

