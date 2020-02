Wetter: War es ein „ganz normales Hochwasser“ in Fischach?

Plus Nach den Überschwemmungen stellen sich viele Fragen: Wie ist es dazu gekommen? Und: Reichen Hochwasserschutzbecken allein künftig überhaupt noch aus?

Wie ist es zu erklären, dass in Fischach innerhalb von nur fünf bis sechs Stunden der Messpegel an der Bahnbrücke die alarmierende Spitze von zweieinhalb Metern erreichte – und in etwa in der gleichen Zeitspanne sich fast wieder normalisierte? Hat hier bildlich gesprochen jemand den Stöpsel rausgezogen?

Nein, meint Andreas Rimböck. Er ist der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth. Anstieg- und Abfallzeiten des Wassers seien stark abhängig vom jeweiligen Einzugsgebiet, aber auch davon, in welcher Zeitspanne der Niederschlag vom Himmel falle und in welcher Richtung. Als Schwerpunkt des Dauerregens hat er den oberen Bereich der Schmutter ausgemacht. Dort sei eine Niederschlagsmenge von 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter niedergegangen.

Fischach: Für den Bürgermeister war die Lage bedrohlich

Die Abfallzeit sei in der Regel doppelt so lang wie der Anstieg, verdeutlicht Rimböck. Aber auch ein kürzerer Abfall wie in Fischach sei durchaus normal. Zugleich bekräftigt er, dass es sich bei diesem Dauerregen und seinen Folgen um ein „ganz normales Hochwasser“ gehandelt habe. Für Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier sei die Situation vor Ort nach eigenen Worten allerdings eine bedrohliche Lage gewesen. Er verweist auf die eintägige Schließung der Grund- und Mittelschule und des Kindergartens St. Michael. Wie berichtet, konnten die beiden Einrichtungen aufgrund des Hochwassers nicht mehr sicher erreicht werden.

Im Blickpunkt der Überschwemmungen steht auch das 2013 in Betrieb gegangene Schutzbecken in Langenneufnach. Es steuere vollautomatisch, so der dortige Bürgermeister Josef Böck. Erst bei mehr als 19 Kubikmeter Wasser pro Sekunde würden die Schutztafeln in Betrieb gesetzt. Diese Berechnung basiert auf einer Hochwasserstudie, die die Orte Markt Wald, Walkertshofen, Mittelneufnach, Scherstetten, Mickhausen, Langenneufnach und Fischach berücksichtigt hat.

Damm kann 272.000 Kubikmeter Wasser zurückhalten

Der Hochwasserdamm kann übrigens im Vollstau rund 272.000 Kubikmeter Wasser auf einer Fläche von zehn Hektar zurückhalten. Beim letzten Dauerregen hätten die Schutztafeln übrigens nicht geschlossen, da die Wasserwerte unter den 19 Kubikmeter gelegen haben, informiert Böck. Insofern hat der schnelle Wasserabfall in Fischach nichts mit dem Langenneufnacher Damm zu tun.

Das Thema Hochwasserschutz ist für die Gemeinden in der Region nichts Neues. Es bewegt sie seit vielen Jahren. Deshalb wurde im Tal von Schmutter und Neufnach auch die Kombination Flurneuordnung und Hochwasserschutz aufgegriffen. Dabei förderte das Amt für Ländliche Entwicklung eine Studie, mit dem Ziel, dort durchgängigen Hochwasserschutz auf einer Fläche von 130 Quadratkilometern zu schaffen. Letztlich fehlten allerdings zusammenhängende Flächen für vorgesehene Schutzbecken.

15 Kilometer Pufferstreifen entlang von Gewässern

Durch ein sogenanntes Bodenmanagement in der Flurneuordnung entstanden aber Hochwasserrückhaltungen an geeigneten Stellen. Dazu wurden Flächen in Langenneufnach, Tronetshofen, Siegertshofen und Willmatshofen bereitgestellt. Der Markt Fischach ergänzte das Projekt durch den Bau von zwei Schutzbecken in Willmatshofen. In den Flurneuordnungen entstanden außerdem 15 Kilometer Pufferstreifen entlang von Gewässern.

Doch längst nicht alles ist auf der Zielgeraden. Seit Jahren liegt das geplante Regenrückhaltebecken zwischen Münster und Rielhofen, das auch für Fischach große Bedeutung hat, wegen noch ausstehender Grundstücksfragen in der Warteschleife. Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren dringend notwendigen Becken in Langenneufnach.

Schutzbecken alleine reichen künftig eher nicht aus

Im Zusammenhang mit dem Dauerregen und den Überflutungen taucht zudem die Frage auf, ob Hochwasserschutzbecken künftig überhaupt noch ausreichen. „Allein nicht“, ist sich Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier sicher. „Wir müssen parallel dazu Schutzmaßnahmen an den Gewässern schaffen, unter anderem Gräben rekultivieren.“ Er sieht diesen Schutz als große Herausforderung an. Ähnlich Langenneufnachs Bürgermeister Josef Böck. „Die Schutzbecken alleine reichen künftig eher nicht aus“, sagt er. Seiner Meinung nach sind umfassende Ufermaßnahmen notwendig.

Andreas Rimböck vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth pflichtet bei: „In Zeiten des Klimawandels mit seinen Starkregenfällen und Hitzeperioden ist dies eine Aufgabe, die uns alle angeht.“ Stadtgrün ist ebenso notwendig wie Wasseraufbereitungen für Trockenzeiten, die Schaffung von Wasserrückhalteflächen, Gewässerrenaturierungen und steuerbaren Hochwasserpoldern sowie wirksame Alarmpläne. „Hier müssen alle, Regierung, Gemeinden und jeder einzelne Bürger, an einem Strang ziehen.“

