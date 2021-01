vor 18 Min.

Wie Sie locker durch den Lockdown tanzen

Plus In der Gersthofer Tanzschule Dance Emotion haben sich beim Dancit die Teilnehmerzahlen online vervierfacht. Was hinter diesem Workout steckt.

Von Oliver Reiser

Seit Anfang November hat die Corona-Pandemie den gesamten Sportbetrieb lahmgelegt. Sportvereine und Fitnessstudios sind geschlossen. Und das wird noch bis mindestens 14. Februar so bleiben, nachdem die Regierung den Lockdown verlängert hat. Doch wir gehen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in die Verlängerung. Damit Sie möglichst „Locker durch den Lockdown“ kommen, wollen wir Sie weiterhin mit Anregungen und Inspirationen versorgen. Dazu werden Ihnen bekannte Sportler, die Trainerinnen und Trainer der Spitzenmannschaften im Augsburger Land, aber auch Personal-Coaches und Ernährungsberater nützliche Tipps geben.

Mit der Tanzschule in Gersthofen haben sich die Lettieris einen Traum erfüllt

Vom Lockdown betroffen sind nicht nur Sport- und Fitnessstudios, sondern auch Tanzschulen. Das ist auch für Sarah und Florian Lettieri eine schwere Zeit. 2014 ist das Ehepaar mit seiner 2012 gegründeten Tanzschule Dance Emotion vom Königsplatz in Augsburg nach Gersthofen gezogen, hat sich im Obergeschoss des ehemaligen Soccercenters in der Röntgenstraße in großzügigen Räumen einen Traum in Lila, Ihrer Hausfarbe, erfüllt.

Auch Florian Lettieri zeigt, wie dancit, eine Mischung aus Workout und Tanz, funktioniert. Bild: Oliver Reiser

Doch seit den durch Corona bedingten Kontaktbeschränkungen hat es sich ausgetanzt. "Wir bieten seit dem ersten Lockdown all unsere Kurse auch online via Zoom an", berichtet Sarah Lettieri. So kann der Teilnehmer zuhause die Trainer sehen und die sehen ihn ebenfalls auf einer großen Leinwand. "Die Teilnehmerzahlen haben sich durch Zoom vervierfacht", freut sich Florian Lettieri.

Dance #1 Sarah Lettieri - Florian Lettieri - Sandra Hofmeister - Danceit Trainerin Tanzschule Dance Emotion Video: Oliver Reisero

Vor allem dancit, eine Kombination von Workout und Tanzen - ist gefragt. Dieses geschützte Marke, entwickelt von Tanzlehrer Christian Polanc, der ebenso wie die Let's Dance-Juroren Motsi Mabuse oder Joachim Llamby schon in Gersthofen zu Gast waren, verbindet Tanz mit grundlegenden Elementen aus Aerobic, Intervalltraining und Krafttraining, um bestmögliche Ergebnisse in Bezug auf Ausdauer, Körperstraffung und Koordination sowie einen hohen Kalorienverbrauch zu erzielen. Es entsteht ein optimales und abwechslungsreiches Training. "Gleichzeitig vermittelt es ein neues Selbstbewusstsein und neue Sinneserfahrungen", verspricht der Erfinder.

Charity-Aktion für Kindernothilfe

"dancit haben wir seit der Entstehung im Programm", sagt Sarah Lettieri. Die 30-Jährige ist dancit-Mastertrainerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz, bildet neben neuen Trainern in diesen Ländern auch noch die Robinson Club Trainer auf der ganzen Welt zum dancit-Trainer aus. Neben ihr sind auch Ehemann Florian und Sandra Hofmeister ausgebildete Trainer. Bis zu 100 Zuschaltungen können sie an den Übungsabenden am Dienstag und Donnerstag (ab 19 Uhr) sowie Mittwoch (ab 18 Uhr) begrüßen. "Ungefähr ein Viertel davon sind Männer", grinst Sarah Lettieri.

Ziemlich schweißtreibend ist dancit, das hier Sarah Lettieri und Sandra Hofmeister in der Tanzschule Dance Emotion demonstrieren. Bild: Oliver Reiser

Anmelden kann man sich über eine Smartphone App oder über die Homepage www.Tanzschule-Emotion.de. Das gilt auch für den Charity-Event am heutigen Freitag. Ab 19 Uhr machen Trainer/innen aus ganz Deutschland eine dancit-Stunde zugunsten der deutschen Kindernothilfe. Einwählen kann man sich auf Zoom unter der Meeting-ID 83716953118, Kennwort: Family. "Danach kann man für die Kindernothilfe spenden", sagt Sarah Lettieri und weißt darauf hin, dass dies keine Verpflichtung ist.

Kurz-Workout auf Video

So ein dancit-Workout dauert normalerweise eine Stunde und es kommen alle gängigen Tänze darin vor. Wir haben für Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine Kurzversion auf Video mit Aufwärmen und Cha-Cha-Cha vorbereitet. Viel Spaß!

