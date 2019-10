Wie Zeitzeugen aus dem Augsburger Land aus der DDR flüchteten

Plus Viele Bürger der damaligen DDR flüchteten 1989 noch vor dem Mauerfall, andere konnten nicht weg. Die Stimmung kurz vor der Wende und wie es im Westen weiterging.

Der dritte Oktober ist für Carola McLaren seit dem Jahr 1989 auch ein persönlicher Feiertag. In der Nacht zum 4.10. hatte sie die Grenze in den Westen überquert, etwa einen, Monat bevor die Mauer endgültig fallen sollte. „Das konnte man nicht wissen“, erklärt die Diedorferin. Trotzdem spürte sie damals eine Art Aufbruchstimmung – sogar im „Tal der Ahnungslosen“, dem Gebiet rund um Dresden, in dem es kein Westfernsehen gab.

Nur unter der Hand erfuhr McLaren von den friedlichen Demonstrationen in anderen Städten und davon, dass Ungarn die Türen in den Westen geöffnet hatte. Schweren Herzens, aber trotzdem entschlossen nutze sie ein Urlaubsvisum, um nach Budapest und weiter nach Westdeutschland zu reisen. „Ich bin gerade so durchgekommen, hinter mir wurde die Grenze wieder geschlossen“, sagt sie.

Vom Fall der Mauer erfährt McLaren zufällig

Angekommen in Augsburg fand sie schnell eine Anstellung als Krankenpflegerin. Das Leben im Westen kam ihr am Anfang „unwirklich“ vor. Da sie keinen Fernseher besaß, erfuhr sie vom Fall der Mauer zufällig durch die Zeitung, die an ihrer Arbeitsstelle auslag. „Es hat lange gedauert, bis ich es begriffen habe“, erinnert sich McLaren. Aus Angst, doch wieder im Osten festzusitzen, traute sie sich erst später, Heimat und Familie zu besuchen.

Auch die Königsbrunnerin Angelika Vogt wird den Tag, an dem die Mauer fiel, nie vergessen. Erst einen Monat vorher hatte sie es in den Westen geschafft, eine Reise voller Strapazen, die erst im Westen wirklich von ihr abfielen. „Etwa ein halbes Jahr lang träumte ich von Zäunen und Grenzen. Im Westen in Ruhe brach die emotionale Anspannung der Flucht durch, obwohl doch alles besser geworden war“, erklärt die Königsbrunnerin, die ursprünglich aus Thüringen stammt.

Das kleine braune Zelt warf Wolfgang Vogt noch über den Zaun, nachdem er die Frau und seine beiden Kinder über den Zaun gehievt hatte. Es diente den Dreien als Notunterkunft. Bild: Archiv Schmid

Das letzte Jahr in der DDR hatte Vogt nur ein Ziel vor Augen: „Wir müssen hier weg.“ Ihr Mann Wolfgang hatte schon Ende 1988 die Genehmigung bekommen, zu einem runden Geburtstag in den Westen zu reisen. Der Familie war klar: Er würde nicht zurückkommen und sie würden ihm folgen.

Vogt beantragte deshalb ein Ausreisevisum für Tschechien. Ihr Mann sollte sie dort treffen, zusammen wollten sie mit ihren Kindern Heike und Daniel über die grüne Grenze im äußersten Osten der heutigen Slowakei nach Ungarn fahren. Doch tschechische Grenzer stoppten die Familie, Angelika Vogt sollte mit ihren Kindern in die DDR zurückkehren. Für sie kam das allerdings nicht in Frage: „Ich musste fürchten, dass sie mir dort meine Kinder wegnehmen.“

Sie wurde von ihrem Mann getrennt, die beiden trafen sich jedoch in Prag wieder, wo er sie bis zum Zaun der deutschen Botschaft begleitete. Mit Wolfgang Vogts Hilfe kletterte die Familie zusammen mit ihrem Pudel über den Zaun der Prager Botschaft. Nur eine Woche später, am 30. September 1989, verkündete Hans-Dietrich Genscher in der Botschaft, dass alle Flüchtlinge in die BRD reisen dürften.

Von kritischen Strömungen und Fluchtrouten

Von all diesen Entwicklungen in der Zeit vor dem Mauerfall bekam Thomas Dittrich nur wenig mit. Im November 1988 hatte er seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee der DDR antreten müssen und war in der Nähe von Potsdam stationiert. „Wir waren isoliert, Informationen von außen waren ziemlich spärlich“, erklärt er. Seine Kameraden und er hätten abends eine halbe Stunde „Aktuelle Kamera“ schauen dürfen. Allerdings sei dort kaum über kritische Strömungen in der DDR oder Fluchtrouten berichtet worden.

Matthias Maresch hat Originalteile der Berliner Mauer gekauft. Die Teile stehen neben der Schmuttertalhalle in Diedorf. Bild: Marcus Merk (Archiv)

„Im Oktober ‘89 waren für uns dann die Vorbereitungen für die Festlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR entscheidend“, erklärt Dittrich. Seine Truppe war in Alarmbereitschaft, die Fahrzeuge standen bereit und waren aufmunitioniert. „Im Ernstfall wären wir über Potsdam nach Berlin ausgerückt, um den Festakt zu sichern“, betont er. Auch den Mauerfall selbst erlebte Dittrich in der Kaserne. Die Nachricht stürzte ihn und seine Kameraden allerdings ins Ungewisse. „Das ist brutal, vor allem wenn du eingesperrt bist.“ Die Angst vor den „alten Russen“, die alles wieder „glattgebügelt hätten“ war lähmend.

In die Region kam er dann erst einige Jahre später. Es war sein erster Besuch im Westen und er war nicht gekommen, um zu bleiben. Aus einem Familienbesuch wurde dann wie von selbst ein Umzug. Auf Betreiben seines Großonkels hatte Dittrich nur wenige Stunden nach seiner Ankunft einen Arbeitsvertrag und eine Wohnung in der Region. „Ich habe damals noch wie ein braver DDR-Bürger alles über mich ergehen lassen“, sagt er. Heute lebt Dittrich mit seiner Familie in Deuringen und hat sich als Badmintonspieler in Diedorf einen Namen gemacht.

Ein Gottesdienst mit Zeitzeugen in Diedorf

Wer Mehr von Zeitzeugen hören will, kann am Sonntag, 13. Oktober, in die Immanuelkirche in Diedorf kommen. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst zur Erinnerung an den Fall der Mauer und um 19 Uhr berichtet Katrin Lange, eine Zeitzeugin aus Leipzig, von dem Sommer und Herbst 1989.

Zahlen zur Wiedervereinigung aus dem Augsburger Land

Der Fall der Mauer und die in den 90er Jahren folgende Abwanderungswelle aus dem Osten war auch im Landkreis Augsburg spürbar. Zwischen 1990 und und 2000 wuchs die Bevölkerung im Augsburger land um mehr als 30 000 Menschen.



Zwischen1989 und 1992 zogen jedes Jahr mehr als 4000 Menschen mehr zu als weg. Als Hauptursache galt neben der Öffnung der Grenzen eine Wanderungsbewegung aus der Stadt aufs Land. Quelle: Bevölkerungsprognosen Landkreis Augsburg



