24.03.2020

Wie geht’s weiter mit „Welden Süd“?

In der Gemeinde soll ein dreigeschossiges Gebäude mit Geschäften, Wohnungen und Gastronomie entstehen. Die Pläne dazu gibt es schon lange, nun muss sich die Kommune mit Kritik auseinandersetzen. Wie es nun weitergeht

Von Michaela Krämer

Neue Wohnungen und Geschäfte sollen in dem Baugebiet in Welden entstehen. Wie das aussieht, war Thema der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

Auf dem Grundstück soll ein dreigeschossiges Gebäude entstehen. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist neben Wohnungen und Geschäftsräumen auch eine Gastronomiemöglichkeit vorgesehen. Für das im Hang eingelassene Kellergeschoss sind Abstellflächen, im Erdgeschoss ist gewerbliche Nutzung geplant.

In der zweiten Etage sind überwiegend Wohnungen, aber auch gewerbliche Nutzung vorgesehen. Das Planungsgebiet kann sowohl über die östlich verlaufende Staatsstraße 2032 als auch über den westlich verlaufenden Frickenlohweg erreicht werden. Die geplanten Stellplätze sind ausschließlich überirdisch angelegt, heißt es.

Seit 2012 ruhte das Verfahren, da die Planung mit dem Planfeststellungsverfahren für die Staatsstraße 2032 kollidierte. Inzwischen ist das Verfahren abgeschlossen. Der Bebauungsplan war Ende Dezember 2019 bis einschließlich Ende Januar 2020 öffentlich ausgelegt.

In der jetzigen Sitzung ging es um den Bebauungsplan, daher mussten sich die Räte noch einmal mit diesem Thema auseinandersetzen, erklärte Bürgermeister Peter Bergmeir.

Der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wurde Folge geleistet, die auf den Baumerhalt sowie eine üppige Eingrünung hingewiesen hatte. Umfangreicher fiel hingegen die Stellungnahme vom Landratsamt für Immissionsschutz aus. Berechnet wurde ein maximaler Gewerbelärm ausgehend vom Plangebiet sowie der Gewerbe- und Verkehrslärm des bestehenden Sägewerks mit Holzlagerung. Auch wurde der Verkehrslärm der Staatsstraße 2032 untersucht.

In der Beurteilung hieß es, dass die Immissionswerte in schutzbedürftigen Räumen überschritten werden und ein ungestörter Schlaf nicht möglich sei. Eine aktive Lärmschutzmaßnahme in Form einer Lärmschutzwand, wie in der Stellungnahme gefordert, sei aus städtebaulichen Gründen nicht erwünscht, hieß es in der Abwägung. Eine Anpassung des Gutachtens wird als nicht nötig erachtet. Die von der Holzfirma beabsichtigte Erweiterung in Richtung des Plangebiets ist nicht vorgesehen.

Einwände hatte das Wasserwirtschaftsamt hinsichtlich des bei Starkregen wild abfließenden Wassers. Es schlägt vor, entsprechende Maßnahmen vorzusehen.

Kritik und Bedenken vonseiten der Bürger gab es hinsichtlich der Wendemöglichkeit für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen (beispielsweise Müllfahrzeuge) auf dem Gelände. Für die Anlieger sei es auch wichtig zu erfahren, ob es sich bei einem Teil des gemischt genutzten Gebäudes um Gastronomie im herkömmlichen Sinn oder um ein Café handelt. Bei den geplanten 44 Parkplätzen sei auch mit einem vermehrten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Auch sei es verwunderlich, von einer „relativ niedrigen Bebauung“ zu sprechen, obwohl es sich um ein zweistöckiges Gebäude mit frei stehendem Keller handeln soll.

Sorge bereitet auch die Versiegelung der Flächen und damit dem wild abfließenden Niederschlagswasser. Das Vorhaben stehe auch in einem „krassen Gegensatz zu den Ideen der ländlichen Entwicklung, dem Schutz des Ortrands und der Wahrung des Ortsbildes.“ Bürgermeister Peter Bergmeir könne zum Teil nachvollziehen, dass der eine oder andere Bürger an dieser Stelle keine Gastronomie braucht. Aber auch in der Ortsmitte stößt eine Gastronomie nicht immer auf Gegenliebe.

Aber wohin damit? In Gewerbegebieten machen Cafés oder Gaststätten keinen Sinn. „Die Möglichkeiten einer Bebauung sind beschränkt“, sagte er. Er sehe auch keinen Nachteil des zweigeschossigen Gebäudes am Ortseingang. Trotzdem kann er diese Einwände nicht ganz nachvollziehen. „Es wird heutzutage immer schwieriger, Gaststätten anzusiedeln.

Ein Café am Radweg wäre wünschenswert.“ Der Abwägungsbeschluss sowie der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Welden Süd“ wurde einstimmig gefasst.

