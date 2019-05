15.05.2019

Wie junge Menschen auf Europa blicken

Im Diedorfer Zentrum für Begegnung diskutieren junge EU-Bürger über ihre Wünsche und Erwartungen

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Zwei Wochen vor der Wahl wird viel über die Zukunft Europas diskutiert. Aber wie blicken junge Menschen auf die EU? Was bewegt sie? Was wünschen sie sich? Im Diedorfer Zentrum für Begegnung haben sieben junge Menschen aus verschiedenen Ländern Europas über ihre Sicht auf die EU debattiert.

Für die 17-jährige Anna Brandmeier, die zwischen Deutschland und Frankreich hin und her pendelt, stand die Reisefreiheit an erster Stelle. Die freien Grenzen fördern ihrer Meinung nach die internationalen Beziehungen und damit enge Kontakte zu anderen EU-Ländern.

Jakub Necas aus Tschechien und Arvid Rekis aus Lettland sahen in der EU vor allem eines: die Chance auf Frieden. Nie zuvor habe es eine längere und konstantere Phase des friedlichen Zusammenlebens auf unserem Kontinent gegeben. „Es ist deshalb wichtig, dass es ein Europa gibt“, so ihre Meinung.

Das Interesse an dem Angebot des Diedorfer Zentrums für Begegnung in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Diedorf, der Hanns-Seidel-Stiftung sowie der Dr.-Bruno-Merk-Stiftung des Kolpingwerks war groß. Sieben junge Menschen im Alter zwischen 17 und 40 Jahren meldeten sich zu Wort. Sie kamen aus Tschechien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Lettland und Polen. Rainer Bonhorst, ehemaliger Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, moderierte die Podiumsdiskussion in Diedorf.

„Kennen Sie eine Europamüdigkeit?“, wollte Bonhorst von den jungen Teilnehmern wissen. Keineswegs, so die einhellige Meinung. Sie seien nicht müde, an Europa zu glauben, betonten die Vertreter Deutschlands und Frankreichs. Dem schloss sich Yanick Noah Furnier aus Österreich an und verwies auf das friedliche Zusammenleben innerhalb der EU. Der Italiener David Falaschi betonte, dass es aufgrund von politischen Fehlentscheidungen durchaus eine gewisse Europamüdigkeit gebe. Jakub Necas aus Tschechien erklärte, dass trotz eines Aufschwungs nach dem EU-Beitritt einige Menschen in Tschechien gegen Europa seien. Manche Bürger würden sich weniger Regeln und mehr Unabhängigkeit wünschen, war von den Teilnehmern aus Polen, Lettland und Tschechien zu erfahren. Auf die Frage, was die junge Generation für Europa tun kann, hatte der Italiener David Falaschi eine Antwort: „Wir müssen alle etwas tun und uns tagtäglich politisch engagieren. Wir müssen dafür brennen.“ Vor allem der Freiheitsgedanke stand für die jungen EU-Bürger an erster Stelle.

Für die Zukunft Europas hatten sie durchaus gemeinsame Visionen: Sie wünschten sich Frieden, Freiheit, Wohlstand und Achtung der Menschenrechte sowie Sicherheit und Stabilität. Deutlich wurde aber auch, dass viele junge Europäer Angst vor der eigenen wirtschaftlichen Zukunft haben. Befristete Jobs verursachten große Unsicherheit. Um ihre Zukunft mitzubestimmen, sei es gerade für junge Wähler wichtig, ihre Stimme bei der Wahl abzugeben, betonte Bonhorst. Aber auch persönliches Engagement sei wichtig. Darüber waren sich ebenso die jungen Teilnehmer alle einig.

