Wie sich der Dorfplatz in Neumünster verändern soll

Plus Der Gemeinderat in Altenmünster befasst sich mit dem Dorfplatz in Neumünster. Außerdem werden weitere Tempo-30-Zonen beschlossen.

Von Helene Weinold

Ein Springbrunnen und ein Tisch mit Bänken laden neben der Filialkirche St. Joachim und Anna in Neumünster zum Verweilen ein. Doch das Kopfsteinpflaster auf diesem kleinen Dorfplatz ist im Laufe der Jahre uneben geworden, sodass die Gefahr zu stolpern besteht. Deshalb hat der Obst- und Gartenbauverein Neumünster angeregt, das Pflaster auszubauen und wieder neu zu verlegen.

Tempo 30 in der Grundstraße und der Kreuzstraße in Neumünster

Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat Altenmünster jetzt zu. Der Verein selbst baut die Steine aus und reinigt sie, sodass sie anschließend wiederverwendet werden können. Die Rechnung für das fachgerechte Verlegen des Pflasters in Höhe von rund 5855 Euro übernimmt die Gemeinde.

Nachdem der Gemeinderat vor wenigen Wochen beschlossen hatte, die Straße Am Mühlacker im Neubaugebiet Brunnwiesfeld zur Tempo-30-Zone zu erklären, wird die Höchstgeschwindigkeit nun auch in der Grundstraße und in der Kreuzstraße in Neumünster sowie in den Straßen Am Kornfeld und Am Wiesengrund in Unterschöneberg auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Bürgermeister Florian Mair kündigte an, für alle Ortsteile untersuchen zu lassen, in welchen Straßen Tempo 30 angeordnet werden könnte. „Mir ist das einfach wichtig, um zu verdeutlichen, dass in Wohngebieten der Autoverkehr nicht unbedingt Vorrang haben soll“, erläuterte Mair. Künftig sollen in neuen Wohngebieten von vorneherein Tempo-30-Zonen festgelegt werden.

Sozialstation Augsburger Land West bekommt Zuschuss

Schon in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Altenmünster die Sozialstation Augsburger Land West mit jeweils einem Euro je Einwohner bezuschusst. Das gilt auch für das kommende Jahr: 2021 erhält die Sozialstation einen Zuschuss von 4275 Euro.

