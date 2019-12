vor 60 Min.

Wilde Weihnachtstriebe

Bei den Adelsrieder Theaterfreunden öffnet sich wieder der Vorhang. Ein Weihnachtsbaum spielt eine große Rolle

Traditionsgemäß hebt sich an den Tagen um Weihnachten und Neujahr beim Adelsrieder Dorftheater wieder der Vorhang. Spielleiter Gerhard Suttner hat in diesem Jahr das Lustspiel in drei Akten „Die wilden Weihnachtstriebe“ von Beate Irmisch ausgesucht und inszeniert.

Von stillen und beschaulichen Tagen kann auch in der Vorweihnachtszeit bei Familie Knascht keine Rede sein. Vater Erwin (Dieter Birling), der im Dorf als rechthaberischer und geiziger Sonderling bekannt ist, nervt die ganze Familie. Viel Zeit verbringt er damit, Werbebroschüren zu studieren, um günstig einkaufen zu können. Seine Ehefrau Mia (Evi Bendl) weiß sich aber meist zu helfen und hat mit ihrer Freundin, Karin Helmi (Luitgart Hamm), eine hilfreiche Stütze. Für das Weihnachtsfest hat sie eine wunderschöne Blautanne bei Förster Karl bestellt, die dieser auch noch liefert. Dass der Preis Erwin zu hoch ist, versteht sich fast von selbst. Die Frage ist nun, wie das Problem gelöst werden kann. Opa Klaus Mockel, Mias Vater (Gerhard Suttner), kommt dann die zündende Idee, in der nahen Schonung soll Erwin selbst einen Baum für das Fest schlagen, dann ist dieser kostenlos.

Da ist nur noch das Problem, dass in dieser Zeit auch der Förster Karl Fister (Sebastian Bernhard), pikanterweise auch Tochter Rosis (Laura Birling) Freund, wegen Christbaumdieben in dieser Zeit immer auf der Lauer ist. Auch Tante Kätchen (Lilo Klein), Erbtante von Erwin, darf diesen Plan nicht in den falschen Hals bekommen, denn sonst kann das Weihnachtsfest in einer Katastrophe enden. Ob und wie die Katastrophe verhindert werden kann, soll noch nicht verraten werden. Bei ein paar schönen Stunden im Adelsrieder Schützenheim ist der Weihnachtstrubel schnell vergessen. (es)

gibt es im Vorverkauf vom 9. bis 11. Dezember jeweils ab 18 Uhr im Schützenheim Adelsried. Telefonische Bestellungen jeweils ab 18 Uhr am 10. und 11. Dezember unter Telefon 08294/804205.

