00:32 Uhr

Willy Astor läutet das Festjahr ein

Von Brandner Kaspar bis Carl Orff wird kulturell viel geboten

Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Stadtjubiläum hatten bereits einige Höhepunkte, das kulturelle Begleitprogramm startet aber erst am Freitag, 12. Juli, mit einem Konzert von Willy Astor in der Stadthalle Gersthofen.

Der ursprünglich im Rahmen des großen Festwochenendes am 8. Juni im Festzelt geplante Auftritt von Martina Schwarzmann musste wegen der Schwangerschaft der Kabarettistin auf den 30. November verschoben werden. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft.

Für das Konzert „The Sound of Islands“ mit Willy Astor gibt es noch Tickets. Für die drei Open-Air-Theateraufführungen des „Brandner Kaspars“ am 26./27./28. Juni jeweils ab 21 Uhr auf dem Rathausplatz Gersthofen sind noch Karten erhältlich. Gespielt wird bei jedem Wetter, denn der Rathausplatz soll komplett überdacht werden. Im Herbst folgen dann noch zwei weitere Jubiläumsveranstaltungen mit der Aufführung der „Carmina Burana“ am 29. September mit dem Philharmonischen Chor Augsburg unter Leitung von Wolfgang Reß und einer Spezialausgabe des Margeritenballs am 19. Oktober, für den es ab dem sofort wieder Karten bei der Vorverkaufsstelle in der Stadtbibliothek gibt. (lig)

