vor 42 Min.

Wissenswertes über Wildkräuter

Verein ReAL West bietet Naturerlebnisse, Wandern und Café an

Der Verein ReAL West hat im Juli folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

am Staufersberg Samstag, 20. Juli, 19 bis 22 Uhr. Beim Wandern durch den Streitheimer Forst können die Teilnehmer über sich, Gott und die Welt nachdenken. Bewusstes Gehen wird kombiniert mit Impulsen zur Achtsamkeit und Übungen aus Yoga. Indem die Wanderer innehalten und die Schönheit der Natur genießen, tanken sie Kraft und Ruhe. Teilnahmegebühr: zehn Euro pro Person. Treffpunkt: Wanderparkplatz Ehgatten.

im Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf am Sonntag, 21. Juli, 14 bis 17 Uhr. Das Umweltzentrum Schmuttertal lädt zu einer Führung ein und erzählt, was es dort alles zu erleben gibt. Außerdem gibt es allerlei Wissenswertes über die Schmutter zu erfahren, die direkt vor der Haustüre fließt. Anschließend klingt der Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und Kuchen im Garten aus. Eine kostenfreie E-Bike-Ladestation ist vorhanden. Das Sonntagscafé findet in der Augsburger Straße 24, Diedorf-Kreppen statt.

am Samstag, 27. Juli, um 10 Uhr: In einer Kräuterführung durch den Permakultur-Garten lernen die Teilnehmer rund 30 der heimischen essbaren Vertreter der Wildpflanzen kennen, erfahren etwas über ihre Inhaltsstoffe und Anwendung. Gebühr: 29 Euro (Philip Kunisch, Gesundheitsberater, Lebensmitteltechnologe). 14 Uhr: Öko-Landwirt Martin Hesch führt die Erwachsenen durch den zwei Hektar großen Permakultur-Garten.

Dabei erklärt er die Prinzipien dieser nachhaltigen Anbaumethode, die auch im eigenen Garten leicht anwendbar ist. Die Kinder erforschen mit Pädagogin Judith Bosch den Garten auf eigene Faust und erfahren dabei spielerisch, wie die Natur in einem gesunden Gleichgewicht bleibt. Anschließend gibt es Kaffee (Tee) und Kuchen im Gewächshaus. Teilnahmegebühr: 10 Euro pro Person zzgl. 5 Euro für Kaffee und Kuchen. Treffpunkt: Biohof Hesch, Hauptstraße 43, 86494 Emersacker. (AL)

bei ReAL West unter Telefon 08236/962149 oder E-Mail karin.hauber@fischach.bayern.de

Themen Folgen