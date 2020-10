vor 52 Min.

Wo Gersthofer ihre Katzen suchen sollten

Plus Dutzende Gersthofer haben in den vergangenen Wochen über Facebook ihre Katzen gesucht. Ist das ein Internetphänomen oder passiert hier etwas Ungewöhnliches?

Von Sören Becker

Eine Dame aus Gersthofen sucht nach ihrer Katze. Die 16-jährige Teddy ist in der Haydnstraße verloren gegangen. Normalerweise treibt sich die Katze um das Haus ihrer Besitzerin herum. "Aber eines Abends ist sie einfach nicht heimgekommen", sagt ihre Besitzerin. Seit dem 20. September vermisst sie Teddy. "Wir haben alles abgesucht, Plakate geklebt, bei Nachbarn geklingelt", aber bisher erfolglos. Der Gersthoferin fehlen die Worte, um ihre Emotionen zu beschreiben. So wie ihr geht es gerade wohl vielen Leuten in der Stadt.

Facebook-User fragen: Wo sind die Gersthofer Katzen?

Auf Facebook häufen sich in den vergangenen Wochen die Vermisstenmeldungen und Suchplakate. Verzweifelte Gersthofer bitten um Hilfe. Dutzende Katzen werden vermisst. Besonders auffällig: Alle vermissten Katzen wurden zuletzt östlich des Autobahnkreuzes Augsburg West gesichtet. In den Kommentaren wird gerätselt, woran die Vermisstenwelle liegen könnte: "Ich habe gehört, dass ein Katzenfänger umgeht", schreibt eine Userin. Ein User spekuliert über Giftköder.



Zumindest tot scheinen die Katzen nicht zu sein. Der Bauhof Gersthofen ist dafür zuständig, tote Tiere, die in der Stadt gefunden werden, zu entsorgen. Die Mitarbeiter dort haben sogar weniger tote Katzen als üblich gemeldet bekommen. Nur zwei Tiere wurden in den vergangenen Monaten gemeldet. Pressesprecherin Ann-Christin Joder hält die vielen Hilfegesuche eher für ein Facebook-Phänomen: "Solche Wellen kommen immer mal wieder vor, egal wie viele Katzen gesucht werden“, sagt sie. Ein verzweifelter Katzenbesitzer poste sein Plakat auf Facebook und bringe Dutzende andere auf die gleiche Idee.

Dutzende Gersthofer suchen ihre Katzen über die sozialen Netzwerke. Die Katzen im Video stammen aus dem Tierheim in Augsburg, in das vermisste Katzen aus Gersthofen eingeliefert werden.

Wenn die gefundene Katze noch lebt, ist die freiwillige Feuerwehr zuständig: "Wir haben nicht auffällig viele Katzen gefunden“, sagt Leiter Wolfgang Baumeister. Er wird oft zur Hilfe gerufen, um gefundene Katzen einzufangen. Wenn der Besitzer nicht ermittelt werden kann, versuchen er und seine Kameraden ihn über Facebook zu finden. Falls das nicht funktioniert, bringen sie das Tier ins Tierheim Augsburg oder zur Katzenhilfe Langweid.

Das passiert mit entlaufenen Katzen

Im Tierheim kümmert sich Sabine Gassner um das Tier. Sie bekommt jedes Jahr Hunderte Vermisstenmeldungen von Katzen: "Jeder Halter kennt das Problem", sagt sie. Katzen seien sehr neugierig und würden auf ihren Erkundungstouren häufig eingesperrt oder aus Versehen in Autos mitgenommen. "Dann haben sie natürlich schlechte Karten heimzufinden", sagt Gassner. Häufig komme es auch vor, dass Menschen, denen die Tiere beim Streunen begegnen, sie einfach behalten. Wenn all das nicht der Fall ist, halte sich die Katze meistens im Umkreis von 500 Metern um das Zuhause auf. Aber: "Bei unkastrierten Katern sind es auch schon mal ein paar Kilometer", sagt Gassner.

Herrenlose Katzen: Wann müssen sie ins Tierheim? 1 / 7 Zurück Vorwärts Wo gibt es streunende Katzen? Herrenlose Katzen laufen auch in Augsburg herum. Sie sind auf Friedhöfen, in Gartenanlagen und Parks oder an Industrieanlagen unterwegs, weil sie dort Versteckmöglichkeiten und Futter finden. Doch was ist zu tun, wenn man ein solches Tier auf der Straße findet? Und wann muss eine streunende Katze ins Tierheim?

Wann braucht eine Katze Hilfe? Nicht immer brauchen allein herumlaufende Tiere Hilfe, sagt Sabina Gassner, die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung: "Nur weil eine Katze alleine über Straßen und Gärten läuft, ist sie noch lange nicht herrenlos!" Wer streunenden Katern und Katzen helfen möchte, sollte einige Punkte beachten.

Ist der Fundort gefährlich? In der Regel leben herrenlose Katzen an Orten, die ihnen Versteckmöglichkeiten und Nahrung bieten. Findet man ein Tier dagegen an einem gefährlichen und unruhigen Ort wie einer stark befahrenen Straße, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Katze hilflos ist.

Wie ist der Zustand des Tieres? Anhand des Fells kann man meist schnell und einfach auf den gesundheitlichen Zustand der Katze schließen. Ist es glänzend und sauber, geht es dem Tier in der Regel gut. Wenn im Fell dagegen viel Schmutz oder Ungeziefer sichtbar ist, sind das Anzeichen für eine Verwahrlosung der Katze.

Ist die Katze verwundet oder krank? Auch andere äußerliche Merkmale deuten darauf hin, dass ein herrenloses Tier in Not ist. Hat die Katze Wunden an Körper, Augen, Nase oder Ohren oder wirken ihre Augen eitrig und verklebt, ist sie nicht gesund und braucht Hilfe.

Wann muss eine Katze ins Tierheim? Nur wenn sicher ist, dass es sich bei einem Tier tatsächlich um einen unversorgten Streuner handelt, sollte man eine gefundene Katze ins Tierheim bringen. Auf den Finder kommen dabei keine Kosten zu, allerdings muss er sich wie bei einer Abgabe von Fundsachen im Fundbüro ausweisen.

Kann ich eine Katze auch privat versorgen? Ein Fundtier einfach bei sich zu behalten, sei keine gute Idee, sagt Tierschützerin Sabina Gassner: "Wer eine Katze findet, sollte unbedingt nachschauen, ob sie gechipt ist und sich bei einem Tierheim melden." Anschließed könne es der Finder auch gut weiterversorgen, müsse sich aber per Anzeigen oder Aushängen in der Nachbarschaft darum bemühen, dass ein möglicher Besitzer gefunden wird.

Spekulationen über Katzenfänger und Giftköder hält sie für komplett daneben: "Warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen? Man bekommt Katzen ja förmlich hinterhergeschmissen", sagt sie. Wer eine besonders seltene Rassekatze hat, müsse aber auch mit Dieben rechnen. Auch "Scheidungskatzen" seien häufig: "Wenn die Ehe scheitert, entführt der Ex-Partner schon mal die gemeinsame Katze", sagt Gassner.

So finden Sie Ihre entlaufene Katze wieder

Birgit Miller von der Katzenhilfe Langweid hilft gerne bei der Suche. Der aussichtsreichste Weg sie wiederzufinden sei es, sie zu bei einem Tierarzt zu chippen und in ein zentrales Register aufnehmen zu lassen. So können Katzen und andere Haustiere identifiziert und dem Besitzer zugeordnet werden, wenn sie wieder auftauchen. Die freiwillige Feuerwehr in Gersthofen hat zum Beispiel ein entsprechendes Lesegerät, mit dem sie Katze und Besitzer vereinen kann. "Wenn man uns ein Foto schickt, helfen wir gerne bei der Suche", sagt Miller. Ohne Mikrochip oder Registereintrag sei es aber schwer, den Stubentiger wiederzufinden.

Woran Halter hochwertiges Dosenfutter erkennen 1 / 3 Zurück Vorwärts Als Erstes sollten sie Produkte mit unklaren Sammelbegriffen wie "tierische oder pflanzliche Nebenprodukte", "Bäckereierzeugnisse" sowie "Öle und Fette" meiden. Seriöse Hersteller machen transparent, was in ihrem Futter steckt. Darauf weist die Organisation Aktion Tier hin.

Außerdem sollte der Anteil an Muskelfleisch möglichst hoch sein. Mineralstoffreiche Innereien sowie Gelenke, Sehnen und Knochen - zum Beispiel in Form von Geflügelhälsen - machen ebenfalls ein gutes Futter aus. Unbedenklich sind auch Mischungen mit einem gewissen Getreideanteil, da die enthaltene Stärke Energie liefert. Allerdings sollte der Anteil an pflanzlichen Inhaltsstoffen bei Hunden höchstens zehn Prozent und bei Katzen höchstens fünf Prozent ausmachen.

Was generell gar nichts in Hunde- oder Katzenfutter zu suchen hat: zuckerhaltige Substanzen wie Karamell, Melasse, Rübenschnitzel, Zusatz- und Konservierungsstoffe sowie E-Nummern.

"Wenn die Katze verloren geht, sollte man sofort allen Nachbarn Bescheid sagen und überall Flyer und Plakate verteilen", sagt Miller. Es biete sich an, sternförmig Plakate und Flyer zu verteilen. Wenn all das scheitert, gibt es auch Möglichkeiten, die Katze zurück zu locken. Die einfachste Möglichkeit ist es, die Katze über das Fressen heimzubringen: "Entweder in dem man eine Futterspur nach Hause legt oder einfach eine Schüssel rausstellt." Auch ein Katzenklo sei denkbar. "Man kann auch die Nachbarschaft mit einer Tüte voller altem Katzenstreu abgehen", sagt sie. Eine Garantie, dass diese Tricks funktionieren, gibt es allerdings nicht: "Katzen sind leider nicht so leicht bestechlich wie Hunde", sagt Gassner.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen