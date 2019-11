18.11.2019

Wochenende zum Shoppen und genießen

Am Samstag gibt es in Meitingen Streetfood, am Sonntag Kuchen

Ein Aktionswochenende hat die Wirtschaftsgemeinschaft (WG) Meitingen auf die Beine gestellt. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, können die Besucher nicht nur in vielen Läden shoppen gehen. Es gibt auch viele Leckereien.

Am 23. November dreht sich dabei alles um den „Bären-Samstag“. An diesem Tag können die Besucher in einigen Geschäften bis 18 Uhr shoppen gehen. Außerdem gibt es Gratis-Veggie-Bags sowie Streetfood und Musik. „Jims große Klappe“ weiht an diesem Tag einen neuen Truck ein. Deshalb wird eine Fotobox aufgebaut.

Am verkaufsoffenen Sonntag haben die teilnehmenden Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. In mehreren Geschäften werden die Besucher von den Inhabern mit Getränken, Plätzchen oder Stollen verwöhnt. Außerdem gibt es einen Kuchenverkauf des Kindergartens Meitingen im Bürgersaal. Wer nach dem Shoppen entspannen will, kann dies bei der Besichtigung der Hobbyfreunde-Ausstellung im Rathaus sowie bei der Modelleisenbahnpräsentation im Bürgersaal tun. (peh)