Zecken: Das Augsburger Land ist FSME-Risikogebiet

Plus Der Stich einer Zecke kann gefährlich werden. Das Robert-Koch-Institut stuft den Landkreis Augsburg als FSME-Risikogebiet ein.

Wenn das Wetter wärmer und die Hose kürzer wird, passiert es einem immer häufiger: ein Zeckenstich. Das kann gefährlich werden: Im Augsburger Land besteht laut Robert-Koch-Institut ein besonders hohes Risiko, sich so mit Frühsommer-Meningoenzephalitis anzustecken.

Beim Landratsamt Augsburg hat man für 2020 allerdings noch keinen Fall in der Statistik. Trotzdem empfiehlt die Behörde eine Impfung: „ Es ist gerade eine gute Zeit für eine Auffrischungsimpfung. Je älter die Betroffenen sind, desto höher ist das Risiko für Folgeschäden. Gerade für ältere Personen ist eine Impfung also sinnvoll“, sagt Sprecher Jens Reitlinger. Die ersten Symptome ähneln einer Grippe, die schnell zu einer Entzündung von Hirn und Hirnhaut eskalieren können. Diese kann sogar tödlich enden.

Landkreis Augsburg: Die Gefahr durch Zecken ist real

Dr. Bernhard Baur ist Internist in Diedorf. An einen FSME-Fall kann er sich nicht erinnern, trotzdem sei die Gefahr real. Denn Zecken könnten auch andere ähnlich unangenehme Krankheiten, wie Leberentzündungen (Hepatitis), übertragen. Unterschiedliche Menschen würden unterschiedlich oft gestochen. „Es gibt Leute, denen das nie passiert, und andere, die 20 bis 30 Zeckenstiche pro Jahr haben“, sagt Baur. Gerade Frauen seien wohl attraktiver für Zecken als Männer.

„Das ganz große Thema bei Zecken ist Borreliose“, sagt Baur. Diese führt laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zuerst zu einer Entzündung der Haut, die manchmal auch papierdünn und bläulich werden kann. Wenn die Krankheit im zweiten Stadium die Nerven befällt, kann das zu starken Schmerzen und Schädigungen der Gelenke führen.

Zum Arzt, wenn sich die Rötung ausdehnt

„Wenn man von einer Zecke gestochen wird, sollte man den Stich mit einem Kugelschreiber einkreisen“, sagt Baur. Wenn die Rötung an der Einstichstelle sich in einigen Tagen ausdehnt, solle man sofort zum Arzt. Von Zeckenzangen rät Baur ab: „Die quetschen zu sehr und pumpen den infektiösen Speichel geradezu in die Wunde“, erklärt er. Man solle eher eine Pinzette verwenden. Am besten sei es aber, vorsorglich hohes Gras zu meiden und lange Kleidung zu tragen.

Auch Tiere könnten Borreliose bekommen, so Dr. Karl Eckart von der Bayerischen Landes-Tierärztekammer. Dass der Hund infiziert ist, merkt man vor allem an Lahmheiten und Gelenksentzündungen. Um seinen Vierbeiner zu beschützen, rät Eckert, ihn nach jedem Spaziergang abzusuchen. „Gerade bei Achseln und Leiste siedeln die Zecken sich gerne an. Auch im Gesicht sind sie häufig zu finden, weil Hunde viel schnüffeln“, sagt Eckert.

Geruchshalsbänder halten Zecken vom Hund fern

Bei Hunden gibt er die gleichen Tipps zur Zeckenentfernung wie Baur bei Menschen. Zusätzlich gebe es Medikamente und auf Rezept Geruchshalsbänder, die Zecken abhalten. Man müsse darauf achten, was am besten für den jeweiligen Hund sei.

Lesen Sie auch: