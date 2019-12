vor 10 Min.

Zum Jahresabschluss liegt „Musik in der Luft“

Der Musikverein Batzenhofen veranstaltete sein Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle.

Abwechslungsreiches Konzert des Musikvereins Batzenhofen erntet lang anhaltenden Applaus

Eine bunte Musikpalette bot der Musikverein Batzenhofen bei seinem Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle. Mit dem Stück „Musik liegt in der Luft“ begrüßte der Musikverein Batzenhofen seine Gäste. Zusammen mit dem Gesang von Andreas Meyer und seiner Tochter Susanne verzauberten die Musiker die Zuhörer.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Martin Ehinger führte Erwin Lutz durch das Programm. Die Musikkapelle setzte mit „The Crazy Charleston Era“ von Stefan Schwalgin das Konzert fort. Dort zeigte sich die Kapelle genauso wild, verrückt und lebendig wie in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

Weiter ging es mit „Minnie the Moocher“ von Giancarlo Gazzani, wobei sich Saxofon (Dominik Ziegler) und das Trompetenregister mit immer schneller werdenden Rhythmen abwechselten. Bei dem Stück „The Typewriter“ von Leroy Anderson, bekannt aus der Kultserie „Büro, Büro“, zeigten die Klarinettistinnen Anne Heckel und Franziska Kugelmann sowie der Schlagzeuger Florian Kraus am Soloinstrument „Schreibmaschine“ ihr ganzes Können. Weiter folgte der Blasmusikschlager „My Dream“ von Peter Leithner und Karla Lutz. Unter anderem wurden die Klassiker im Funk-Stil „September, Spinning Wheel und Birdland“ im Stück „Sax Wind and Funk“ von Stefan Schwalgin vereint. Insbesondere der Gesang von Susanne Meyer sorgte für lang anhaltenden Applaus.

Mit der typischen „Agentenmusik“ „Peter Gunn“ von Henry Mancini nach der gleichnamigen TV-Melodie und mit „Havanna“ von Camila Cabello von Johnnie Vinson zeigt sich die Jugendkapelle stilsicher.

Der zweite Teil des Konzerts der Musikkapelle stand unter dem Motto der traditionellen Blasmusik. Eröffnet wurde dieser mit dem Marsch „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer, darauf folgte der Walzer „Ein Walzer zum Träumen“ von Franz Watz.

Den Abschluss bildete die erneuerte Version des Volksmusikstücks „Maxglaner Zigeunermarsch reloaded“ von Christof Zellhofer. (AL)

