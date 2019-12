vor 28 Min.

Zusamzeller bringen „Theater“ im Theater

Die Laiendarsteller stehen im neuen Jahr wieder auf der Bühne. Karten dafür gibt es ab dem 26. Dezember

Die Laiendarsteller sind schon wieder mitten in den Proben – diesmal für ein Theaterstück, das wieder richtig auf die Bauchmuskeln geht, verspricht Kuni Tretter, die Organisatorin. Seit Oktober steht die zehnköpfige Mannschaft unter der Leitung von Richard Dietrich auf der Bühne. In jedem Fall ist schon viel Bewegung und Spaß in diesem Probeabschnitt spürbar. „Theater – eine bayerische Komödie von Peter Landstorfer“ heißt das Bühnenstück, das ein ganzes Paket an Streitereien, Eifersüchteleien und viel Spaß geschnürt hat. Und darum geht’s:

Die Theatergruppe eines Dorfes ist auf der Suche nach einem neuen Theaterstück. Der Wirt und Regisseur Wallner hat sich von verschiedenen Verlagen Stücke zur Ansicht kommen lassen. Heute soll beim ersten Treffen das neue Stück bekannt gegeben werden: „Kathi die Saudirn“, ein richtiger Schenkelklopfer. Doch die Spieler sind mit der Auswahl nicht zufrieden, sie wollen einmal etwas Anspruchsvolles spielen.

Es beginnt eine harte Probenzeit mit Streitereien und Eifersüchteleien, aber auch mit sehr viel Spaß und Freude. Dann ist der Premierentag gekommen, der Vorhang öffnet sich, aber bis er sich wieder schließt, passiert so einiges hinter der Bühne. „Das wird ein Theater im Theater werden“, darüber sind sich die Schauspieler einig.

Das Theaterspielen ist für die Darsteller mit einer langen Tradition verbunden. Ins Leben gerufen wurde es 1920 durch den Soldaten- und Veteranenverein. Weitere Träger waren der Gesangs- und Sportverein sowie das Schultheater. Von 1970 bis 1976 hatte der Sportverein die Bühne alleine erobert. Danach gab es ein Jahr Pause. Seit 1978 stehen die Laienspieler des TSV Zusamzell/Hegnenbach und der Freiwilligen Feuerwehr Zusamzell gemeinsam jedes Jahr auf der Bühne, um den Besuchern die lustigen Stücke zu präsentieren.

Nach Schließung der „Spätzlewirtin“ im Jahr 2016 hat sich die Theaterguppe eine neue Bühne im Sportheim gebaut. Hat sich das gelohnt? „Oh ja. Wir haben immer noch große Freude daran, die Leute zu unterhalten“, sagt Kuni Tretter.

Sechs Aufführungen sind vorgesehen:

Samstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr, Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr, Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr, Samstag 11. Januar, um 19.30 Uhr, Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr und Samstag 18. Januar, um 19.30 Uhr.

Eine Kindervorstellung gibt es bereits am 3. Januar um 17 Uhr. (kräm)

Der Kartenvorverkauf startet am 26. Dezember um 18 Uhr, dann täglich von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Zusamzell oder unter der Telefonnummer 08296/720.

