Zuschuss zum Lastenfahrrad

Für 25000 Euro könnten 33 Räder pro Jahr in Stadtbergen gefördert werden

Von Angela David

Auch für den Großeinkauf und die Fahrt mit Gepäck zum Bahnhof auf das Auto verzichten und die Umwelt schonen – das wäre mit einem Lastenfahrrad durchaus möglich. Doch solch ein Gefährt ist nicht billig. Und weil der Landkreis Augsburg noch mindestens zwei Jahre braucht, bis er ein Förderprogramm für die Anschaffung von Lastenfahrrädern auf den Weg bringt, beschloss der Stadtberger Stadtrat nun, in die Vorreiterrolle zu gehen: Die Stadt gibt Bürgern zum Kauf eines Lastenfahrrads einen Zuschuss bis maximal 750 Euro pro Antragsteller. Dafür werden nächstes Jahr 25000 Euro im Haushalt bereitgestellt – das reicht dann für etwa 33 Räder.

Die Stadträte diskutierten in ihrer jüngsten Sitzung noch, ob es rechtens und sinnvoll sei, bei der Förderung auf den Kauf bei einem regionalen Händler – vor allem nicht im Internet – zu bestehen. Das hatten die Grünen vorgeschlagen. Die Forderung stieß bei den anderen Parteien auf Skepsis, dieser Punkt soll noch geprüft werden.

Roswitha Merk (CSU) regte an, dass auch der Kauf von gebrauchten Lastenfahrrädern unterstützt werden sollte, damit auch ältere Modelle weiter verwendet werden. Herbert Woerlein mahnte an, dass Stadtbergen „noch viele Hindernisse auf dem Weg zur Fahrradstadt beseitigen“ müsse. Denn an vielen Stellen sei das Radwegenetz noch, gelinde gesagt, ausbaufähig. Dies unterstrich auch Johannes Münch (Pro Stadtbergen).

Bürgermeister Paul Metz erklärte, die Bürger mögen doch bitte nicht abgesenkte Bordsteine an Radwegen oder andere Verbesserungsvorschläge der Stadtverwaltung melden, damit solche „Stolpersteine“ beseitigt werden können.

