Zusmarshausen

vor 46 Min.

Banges Warten auf die Prüfung: Für Flüchtling Haidar steht alles auf dem Spiel

Haidar Gullam ist aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. In der Alten Posthalterei in Zusmarshausen fand er eine Ausbildungsstelle. Nun will er auch seine Familie holen, doch das ist nicht einfach.

Von Philipp Kinne

Es sind schreckliche Bilder, die sich im Kopf von Haidar Gullam eingebrannt haben. Bilder vom Krieg, von Zerstörung, von Toten. Der 30-Jährige wird sie nicht los. Frau und Tochter des Geflüchteten leben in Afghanistan. Er selbst hat sich 2015 bis nach Zusmarshausen durchgeschlagen. "Ein ruhiges Leben" wünsche er sich: "Gesund sein und keinen Krieg". Selbstverständlich ist das für ihn nicht. Momentan macht er eine Ausbildung in der Alten Posthalterei in Zusmarshausen. Besteht er seine theoretische Prüfung nicht, droht die Abschiebung.

