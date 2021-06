Zusmarshausen

vor 5 Min.

Breitband: Telekom will Zusmarshausen teilweise mit Glasfaser versorgen

Breitbandausbau: Durch diese bunten Bündel für Glasfaser sollen die Daten bald schneller in Zusmarshausen und seinen Teilorten ankommen.

Plus Im Neubaugebiet in Wörleschwang sollen Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt werden. In Wollbach, Steinekirch und Zusmarshausen werden Kupferkabel verwendet.

Von Katja Röderer

Schnelles Internet ist Gold wert. Seit Homeoffice für viele zum Alltag gehört, gibt es daran keinen Zweifel mehr. Doch nicht alle Bewohner von Zusmarshausen haben gleichermaßen Zugriff auf das schnelle Netz. Das soll sich bald ändern. Für einige Gebiete hat der Breitbandpate der Marktgemeinde, Gernot Ritter, schon jetzt gute Nachrichten verkündet.

Themen folgen