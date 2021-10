Einbrecher scheitert an Wohnungstür

In einem Mehrfamilienhaus in Zusmarshausen entstand lediglich Sachschaden.

Innerhalb eine Mehrfamilienhauses in Zusmarshausen hat ein Unbekannter versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Am Montag, zwischen 8 und 17 Uhr, versuchte der Täter laut Polizei, mittels eines Hebelwerkzeuges die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße zu öffnen, scheiterte aber. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Rufnummer 08291/18900 entgegen.