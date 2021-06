Zusmarshausen

Fassaden am Kindergarten Gabelbach teurer als erwartet

Die Kinder des Kindergartens in Gabelbach haben täglich viel zu gucken. Direkt vor ihren Fenstern entsteht ein Anbau.

Grün, aber nicht so teuer: Bei den Fassaden für den Kindergartenanbau in Gabelbach will Zusmarshausen neu planen.

Von Katja Röderer

Kran und Bagger sind längst im Einsatz auf der Baustelle in Gabelbach. Grund dafür ist ein Anbau, der den Kindern der Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" mehr Platz verschaffen soll. Während die Kleinen den großen Maschinen und Bauarbeitern bei der Arbeit zusehen, muss die Gemeinde nun aber noch einmal nachrechnen. Grund dafür sind die Fassaden. Die verschiedenen Möglichkeiten, die Fassade zu gestalten, waren bereits Thema in zwei Sitzungen des Bau­-, Umwelt- und Energieausschusses. Zur Auswahl standen Mineralfaserplatten, Holzwerkstoffplatten und Faserzementplatten. Der Ausschuss hatte sich für einer Verkleidung mit sogenannten Rockpanelplatten entschieden. Außerdem war beschlossen worden, dass der Kindergarten ein neues Farbkonzept erhalten soll. Mitte März waren verschiedene Farbvarianten vorgestellt worden. Der Bauausschuss entschied sich für eine Variante mit grün und hellgrün. Dementsprechend hatte das Ingenieurbüro die Ausschreibungsunterlagen erstellt, die dann von der Verwaltung an verschiedene Firmen geschickt wurden. Anbieter liegt 55 Prozent über der Kostenschätzung Doch in der Sitzung im April wurden die Fassadenbauarbeiten nicht vergeben. Nur ein Anbieter hatte sich gemeldet, der etwa 55 Prozent über der Kostenberechnung lag. Ein wirtschaftliches Ergebnis konnte demnach nicht erzielt werden, hieß es dazu von der Verwaltung. Deshalb erhielt der Anbieter auch nicht den Zuschlag. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Vom Ingenieurbüro wurde als Alternative zu den Rockpanelplatten eine Verkleidung mit Holzwerkstoffplatten erarbeitet, über die der Bauausschuss noch abstimmen sollte. Die Platten haben den Vorteil, dass sie keine Alu-Konstruktion brauchen, wie etwa die Rockpanelplatten. Hier würde eine reine Holzkonstruktion ausreichen. So war der Anbau des Kindergartens im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach ursprünglich geplant. Jetzt ist die braune Fassade des Anbaus in Grüntönen vorgesehen. Foto: Markt Zusmarshausen Ein neuer Gruppenraum, Nebenräume und Küche Für den Anbau des Kindergartens in Gabelbach waren zunächst etwa eine halbe Million Euro eingeplant. Im April waren Gewerke für rund 750.000 Euro vergeben worden. In dem eingeschossigen Anbau soll ein weiterer Gruppenraum mit Nebenräumen entstehen, der Platz für 25 Kindergartenkinder bietet. Auch eine Küche, ein Speiseraum und neue Sanitärräume sollen entstehen. Das Flachdach soll später begrünt werden, damit die Kinder darauf spielen können. Wenn alles gut geht, könnten die Kleinen aus Gabelbach, Gabelbachergreut und Steinekirch hier zu Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2021 einziehen. Insgesamt könnten dann 65 Kinder bei den "Kleinen Strolchen" untergebracht werden. Momentan teilen sich 50 Kindergartenkinder und zehn Krippenkinder den Platz. Eine Gruppe ist vorübergehend in den Bewegungsraum im Obergeschoss gezogen.

