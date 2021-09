Zusmarshausen

vor 48 Min.

Hochwasser erschwert die Planung neuer Bauplätze in Vallried

Plus Im Zusmarshauser Ortsteil Vallried soll ein neues Baugebiet entstehen. Teile des Areals standen im Juni nach dem Starkregen aber unter Wasser.

Von Katja Röderer

Der Traum vom eigenen Haus im Grünen ist in Vallried in greifbare Nähe gerückt. In dem 200-Seelen-Dorf bei Zusmarshausen soll ein neues Baugebiet entstehen. Nach dem Starkregen im Juni standen Teile des Gebietes jedoch unter Wasser. Und es gibt noch ein weiteres Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

