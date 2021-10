Hohe Brücken für den Bahnausbau: Zusmarshausen reagiert geschockt

Plus Die Pläne zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg sorgen für Unmut im Zusmarshauser Marktgemeinderat. Der sah zum ersten Mal Bewegtbilder der geplanten Trasse.

Totenstille im Zusmarshauser Marktgemeinderat: Fassungslos starrten die Räte auf die Leinwand im Festsaal St. Albert. Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) zeigte ihnen eine Visualisierung einer Bahntrasse, die er vom Dialogforum der Bahn mitgebracht hatte. Zu sehen waren ziemlich hohe Brücken, die an der Autobahn nördlich von Zusmarshausen vorbeigehen. Nach der ersten Schockstarre machte sich Empörung im Saal breit.