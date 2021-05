Lastwagen kommt auf der A8 von der Fahrbahn ab - Bergung läuft

Auf der A8 kommt ein Lastwagen von der Straße ab. Die Bergungsarbeiten könnten einige Zeit in Anspruch nehmen.

Auf der Autobahn 8 ist am Montagabend ein Lastwagen von der Straße abgekommen und neben der Fahrbahn in einem Graben gelandet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau. Offenbar verlor der Fahrer des Lkw aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dadurch von der Straße ab. Über den Zustand des Mannes ist derzeit nichts bekannt. An dem Unfall waren nach ersten Informationen keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

Derzeit laufen auf der A8 die Bergungsarbeiten - dafür wurde der rechte Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gesperrt. Laut Polizei könnte sich die Bergung des Lkw über eine längere Zeit hinziehen, womöglich muss dafür ein Kran eingesetzt werden. (cgal)

Weitere Informationen lesen Sie hier in Kürze.