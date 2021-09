Reh ausgewichen: Auto überschlägt sich bei Zusmarshausen

Bei Zusmarshausen springt plötzlich ein Reh auf die Straße. Eine Autofahrerin will ausweichen - und kommt mit ihrem Wagen von der Straße ab.

Leicht verletzt ist eine junge Autofahrerin nach einem Wildunfall bei Zusmarshausen. Laut Polizei war die 21-Jährige am Sonntag gegen 22 Uhr von Zusmarshausen in Richtung Landensberg unterwegs. Kurz nach der Brücke über die A8 sei ein Reh auf die Fahrbahn gesprungen. Die Autofahrerin wollte ausweichen, geriet mit ihrem BMW ins Schleudern und driftete in den angrenzenden Straßengraben. Dort überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Junge Autofahrerin kommt nach Wildunfall ins Krankenhaus

Die junge Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro, schätzt die Polizei. Die Feuerwehr aus Wollbach war mit zwölf Kräften im Einsatz. (kinp)